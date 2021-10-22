https://tr.sputniknews.com/20211022/tim-cook-apple-bagdat-caddesinin-acilisini-kutladi-1050097102.html

Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı

Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın" ifadelerini kullandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T21:37+0300

2021-10-22T21:37+0300

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yaşam

apple

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pazar

mağaza

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Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın en büyük Apple mağazalarından biri olan Apple Bağdat Caddesi bugün resmen açıldı.Apple'ın CEO'su Tim Cook, mağazanın açılışını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Cook, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/applein-bagdat-caddesi-magazasi-acildi-1050074587.html

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apple, avrupa, istanbul, tim cook, akıllı telefon, bağdat caddesi, açılış, pazar, mağaza