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Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı
Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı
Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın" ifadelerini kullandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
apple
avrupa
istanbul
tim cook
akıllı telefon
bağdat caddesi
açılış
pazar
mağaza
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Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın en büyük Apple mağazalarından biri olan Apple Bağdat Caddesi bugün resmen açıldı.Apple'ın CEO'su Tim Cook, mağazanın açılışını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Cook, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/applein-bagdat-caddesi-magazasi-acildi-1050074587.html
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apple, avrupa, istanbul, tim cook, akıllı telefon, bağdat caddesi, açılış, pazar, mağaza

Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı

21:37 22.10.2021 (güncellendi: 21:55 22.10.2021)
© Fotoğraf : AppleTim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı
Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : Apple
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Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın en büyük Apple mağazalarından biri olan Apple Bağdat Caddesi bugün resmen açıldı.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, mağazanın açılışını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Cook, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Apple - Bağdat Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
TÜRKİYE
Apple'ın Bağdat Caddesi mağazası açıldı
10:42
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