https://tr.sputniknews.com/20211022/tim-cook-apple-bagdat-caddesinin-acilisini-kutladi-1050097102.html
Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı
Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı
Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın" ifadelerini kullandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T21:37+0300
2021-10-22T21:37+0300
2021-10-22T21:55+0300
yaşam
apple
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istanbul
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akıllı telefon
bağdat caddesi
açılış
pazar
mağaza
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Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın en büyük Apple mağazalarından biri olan Apple Bağdat Caddesi bugün resmen açıldı.Apple'ın CEO'su Tim Cook, mağazanın açılışını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Cook, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/applein-bagdat-caddesi-magazasi-acildi-1050074587.html
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apple, avrupa, istanbul, tim cook, akıllı telefon, bağdat caddesi, açılış, pazar, mağaza
Tim Cook, Apple Bağdat Caddesi'nin açılışını kutladı
21:37 22.10.2021 (güncellendi: 21:55 22.10.2021)
Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin üçüncü, Avrupa'nın en büyük Apple mağazalarından biri olan Apple Bağdat Caddesi bugün resmen açıldı.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, mağazanın açılışını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Cook, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.