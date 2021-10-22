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Trabzon merkezli saadet zinciri operasyonunda 18 gözaltı
Trabzon merkezli saadet zinciri operasyonunda 18 gözaltı
Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları şirketlerle kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları 'saadet zinciri' yapısıyla birçok kişiden 450... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T18:06+0300
2021-10-22T18:06+0300
türkiye
operasyon
trabzon
gözaltı
dolandırıcılık
saadet zinciri
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, B.Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, insanları kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla dolandırdığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında şirket sahibi kadının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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operasyon, trabzon, gözaltı, dolandırıcılık, saadet zinciri

Trabzon merkezli saadet zinciri operasyonunda 18 gözaltı

18:06 22.10.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları şirketlerle kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları 'saadet zinciri' yapısıyla birçok kişiden 450 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, B.Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, insanları kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla dolandırdığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında şirket sahibi kadının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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