https://tr.sputniknews.com/20211022/trabzon-merkezli-saadet-zinciri-operasyonunda-18-gozalti-1050091605.html

Trabzon merkezli saadet zinciri operasyonunda 18 gözaltı

Trabzon merkezli saadet zinciri operasyonunda 18 gözaltı

Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları şirketlerle kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları 'saadet zinciri' yapısıyla birçok kişiden 450... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T18:06+0300

2021-10-22T18:06+0300

2021-10-22T18:06+0300

türkiye

operasyon

trabzon

gözaltı

dolandırıcılık

saadet zinciri

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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, B.Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, insanları kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla dolandırdığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında şirket sahibi kadının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

türkiye

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operasyon, trabzon, gözaltı, dolandırıcılık, saadet zinciri