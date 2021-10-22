Trabzon'da, yol çalışmasına bakmak için ailesinin yanından ayrılan kişiden haber alınamıyor

Trabzon'un Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kılıç, kızı ve yeğeniyle dün ormana gitti. Çevredeki yol yapım çalışmalarına bakmak için kızının yanından ayrılan Kılıç, bir daha geri dönmedi.Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yeniden arama çalışması başlattı ancak henüz Kılıç’tan ize rastlanılmadı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Hüseyin Kılıç, kızı ve yeğeninin yanından, yol yapım çalışmalarına bakmak için ayrıldı. Kılıç'tan dünden beri haber alınamıyor.
Trabzon'un Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kılıç, kızı ve yeğeniyle dün ormana gitti. Çevredeki yol yapım çalışmalarına bakmak için kızının yanından ayrılan Kılıç, bir daha geri dönmedi.
Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.
Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yeniden arama çalışması başlattı ancak henüz Kılıç’tan ize rastlanılmadı.