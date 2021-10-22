https://tr.sputniknews.com/20211022/trabzonda-yol-calismasina-bakmaya-giden-kisiden-haber-alinamiyor--1050090825.html

Trabzon'da, yol çalışmasına bakmak için ailesinin yanından ayrılan kişiden haber alınamıyor

Trabzon'da, yol çalışmasına bakmak için ailesinin yanından ayrılan kişiden haber alınamıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Hüseyin Kılıç, kızı ve yeğeninin yanından, yol yapım çalışmalarına bakmak için ayrıldı. Kılıç'tan dünden beri... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T17:29+0300

2021-10-22T17:29+0300

2021-10-22T17:37+0300

yaşam

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maçka

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Trabzon'un Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kılıç, kızı ve yeğeniyle dün ormana gitti. Çevredeki yol yapım çalışmalarına bakmak için kızının yanından ayrılan Kılıç, bir daha geri dönmedi.Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yeniden arama çalışması başlattı ancak henüz Kılıç’tan ize rastlanılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210802/500-kisi-tarafindan-gunlerdir-araniyordu-emine-gokkizin-ormanlik-alanda-cansiz-bedeni-bulundu-1045131270.html

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trabzon, kayıp, maçka