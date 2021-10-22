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Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı tek golle geçti
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı tek golle geçti
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 1-0 yendi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T01:52+0300
2021-10-22T01:52+0300
spor
türkiye
bulgaristan
futbol
kadın
türkiye a milli kadın futbol takımı
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Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan ile karşılaştı.11. dakikada Didem Karagenç'in soldan kullandığı serbest atışta altıpas önüne hareketlenen Ece Türkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Shahanska güçlükle önledi. 39. dakikada Melike Öztürk'ün ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Shahanska meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. 76. dakikada Berna Yeniçeri'nin sağdan ortasında Bulgaristan defansının uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası üzerindeki Yağmur Uraz'da kaldı. Milli futbolcu, soluna çekerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mücadele, milli takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Elemelerdeki ilk maçta Portekiz ile 1-1 berabere kalan Türkiye, ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Bulgaristan ise Almanya'nın ardından ay-yıldızlılara da mağlup oldu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takım, gruptaki 3. maçında 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de karşılaşmayı tribünden izledi.
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türkiye, bulgaristan, futbol, kadın, türkiye a milli kadın futbol takımı

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı tek golle geçti

01:52 22.10.2021
© AAA Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan ile karşılaştı.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan ile karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 1-0 yendi.
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan ile karşılaştı.
11. dakikada Didem Karagenç'in soldan kullandığı serbest atışta altıpas önüne hareketlenen Ece Türkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Shahanska güçlükle önledi.
39. dakikada Melike Öztürk'ün ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Shahanska meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
76. dakikada Berna Yeniçeri'nin sağdan ortasında Bulgaristan defansının uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası üzerindeki Yağmur Uraz'da kaldı. Milli futbolcu, soluna çekerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
© AAYağmur Uraz
Yağmur Uraz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
Yağmur Uraz
© AA
Mücadele, milli takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Elemelerdeki ilk maçta Portekiz ile 1-1 berabere kalan Türkiye, ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Bulgaristan ise Almanya'nın ardından ay-yıldızlılara da mağlup oldu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takım, gruptaki 3. maçında 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de karşılaşmayı tribünden izledi.
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