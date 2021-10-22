https://tr.sputniknews.com/20211022/turkiye-ve-guney-kore-arasinda-iki-yeni-anlasma-imzalandi-1050073976.html

Türkiye ve Güney Kore arasında iki yeni anlaşma imzalandı

Türkiye ve Güney Kore arasında iki yeni anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong ile "Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

güney kore

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Seul'de, Güney Koreli mevkidaşı Yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşmalarını imzaladı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/cavusoglu-guney-kore-ile-swap-anlasmasi-temelinde-ticarette-ulusal-para-birimleri-kullanilabilir-1050051192.html

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türkiye, güney kore, mevlüt çavuşoğlu