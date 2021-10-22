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Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:51+0300
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2021-10-22T19:56+0300
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korona
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
19:51 22.10.2021 (güncellendi: 19:56 22.10.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.