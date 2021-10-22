Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı diledi.Bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı diledi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."