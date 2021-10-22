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Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T18:35+0300
2021-10-22T18:35+0300
türkiye
rusya
dışişleri bakanlığı
patlama
dışişleri bakanı
taziye
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı diledi.Bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20211022/rusyada-fabrikada-patlama-16-can-kaybi-1050078216.html
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rusya, dışişleri bakanlığı, patlama, dışişleri bakanı, taziye

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

18:35 22.10.2021
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı diledi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Rusya’nın Ryazan bölgesinde Elastik isimli bir fabrikadaki barut atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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Rusya’da fabrikada patlama: 16 can kaybı
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