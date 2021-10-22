https://tr.sputniknews.com/20211022/turkiyenin-gri-listeye-alinmasiyla-birlikte-ulkeden-para-cikisi-artabilir-uyarisi-1050077898.html
'Türkiye'nin gri listeye alınmasıyla birlikte ülkeden para çıkışı artabilir' uyarısı
'Türkiye'nin gri listeye alınmasıyla birlikte ülkeden para çıkışı artabilir' uyarısı
Türkiye'nin FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınmasının ardından... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T12:19+0300
2021-10-22T12:19+0300
2021-10-22T12:19+0300
ekonomi
türkiye
oecd
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
gri liste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103876/71/1038767189_0:44:1024:620_1920x0_80_0_0_192af925e817232d2c631cdab073d3e1.jpg
OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren 'gri liste'ye almasının ardından ABD'li yetkililer, ülkeden daha fazla para çıkabileceği uyarısını yaptı.Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan makalede, bu kararla birlikte halihazırda kırılgan olan Türkiye ekonomisinin sarsılacağı ifade edildi.Makalede, "Türkiye Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2019'daki son gözetimden bu yana FATF standartlarını karşılamada ilerleme kaydedildiğini söyleyerek eylemi hak edilmemiş olarak nitelendirdi. Bakanlık, ülkenin en kısa sürede FATF listesinden çıkarılması için gerekli tüm adımları atacağını söyledi" denildi.Makalede, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yorum talebine yanıt vermediği bilgisi paylaşıldı.Diğer yandan eski ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, bankalar ve diğer yabancı yatırımcılar risklerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldıkları için Türkiye'nin gri listeye alınmasının büyük olasılıkla ülkeden para çıkışını teşvik edeceğini ifade etti.Yetkililer, yabancı sermaye kaçışı ve borçlanma maliyetlerinde beklenen artışın, Türkiye ekonomisinin büyük ölçüde yurt dışındaki krediye bağımlı olması nedeniyle piyasaları sert vuracağı öngörüsünde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211021/maliye-bakanligi-uyum-calismasina-ragmen-gri-listeye-alinma-hak-edilmeyen-bir-sonuctur--1050060569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103876/71/1038767189_70:0:954:663_1920x0_80_0_0_1f4d3130ec634c427a0da3a485aae6a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, oecd, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), gri liste
'Türkiye'nin gri listeye alınmasıyla birlikte ülkeden para çıkışı artabilir' uyarısı
Türkiye'nin FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınmasının ardından ülkeden para çıkışının artabileceği uyarısında bulunuldu.
OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü
'nün (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren 'gri liste'ye almasının
ardından ABD'li yetkililer, ülkeden daha fazla para çıkabileceği uyarısını yaptı.
Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan makalede, bu kararla birlikte halihazırda kırılgan olan Türkiye ekonomisinin sarsılacağı ifade edildi.
Makalede, "Türkiye Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2019'daki son gözetimden bu yana FATF standartlarını karşılamada ilerleme kaydedildiğini söyleyerek eylemi hak edilmemiş olarak nitelendirdi. Bakanlık, ülkenin en kısa sürede FATF listesinden çıkarılması için gerekli tüm adımları atacağını söyledi" denildi.
Makalede, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yorum talebine yanıt vermediği bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan eski ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, bankalar ve diğer yabancı yatırımcılar risklerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldıkları için Türkiye'nin gri listeye alınmasının büyük olasılıkla ülkeden para çıkışını teşvik edeceğini ifade etti.
Yetkililer, yabancı sermaye kaçışı ve borçlanma maliyetlerinde beklenen artışın, Türkiye ekonomisinin büyük ölçüde yurt dışındaki krediye bağımlı olması nedeniyle piyasaları sert vuracağı öngörüsünde bulundu.