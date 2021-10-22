Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi

"Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda özellikle bir kısım medyada koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Önce algı oluşturuluyor, oluşan algının üstünden olgularla hareket edilmeye çalışılıyor. Elbette 14 bin civarında mesleğe yeni giren ve 5 yılın altında kıdeme sahip hakim ve Cumhuriyet savcımız var. İstinaf sistemimiz, 20 Temmuz 2016'da yürürlüğe girdi ve faaliyete geçirildi. Bir FETÖ badiresiyle karşı karşıya kaldık, hain bir darbe girişimiydi. Bundan tabii ki yargımız ve bütün kurumlarımız etkilendi. Bununla birlikte yargı gerçekten de çok güçlü, olumlu ve gerçekten de yerinde bir sınav verdi. Bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi yargı. Milletimizin yine de yargıya güven duyduğunu ve güvenmesi gerektiğini biliyoruz. Başka bir yargı burada bulmak mümkün olmadığına göre, herkesin konuşmalarında, söz ve eylemlerinde son derece dikkatli olması gerekir."