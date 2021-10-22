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Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi
Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bir FETÖ badiresiyle karşı karşıya kaldık, hain bir darbe girişimiydi. Bundan tabii ki yargımız ve bütün kurumlarımız... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T03:14+0300
2021-10-22T03:14+0300
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yargıtay
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
fetö
yargı
mehmet akarca
anayasa mahkemesi (aym)
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Yaş haddi nedeniyle 23 Mart 2020'de onursallığa ayrılan Yargıtay Onursal Birinci Başkanı için adının verildiği Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda "vefa programı" düzenlendi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca etkinlikte konuşma yaptı.Yargının geçmişte zor günlerden geçtiğini ancak iyi bir sınav verdiğini belirten Akarca, şöyle devam etti:'Türkiye'de hak arama yolu sonuna kadar açıktır'Kamuoyunda tartışılan yargı kararlarına değinen Akarca, hakim ve savcıların kararlarının temyize açık olduğunu, kanuni şartların oluşması halinde yargılamanın yenilenmesinin de mümkün olduğunu belirtti. Akarca, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının da bulunduğuna işaret etti.Akarca, "Türkiye'de hak arama yolu sonuna kadar açıktır. Bunun mücadelesini de yargı vermektedir. Yargı üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirme çabası ve gayreti içindedir" diye konuştu.
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aihm, yargıtay, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), fetö, yargı, mehmet akarca, anayasa mahkemesi (aym)

Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi

03:14 22.10.2021
© AAYargıtay Başkanı Mehmet Akarca
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bir FETÖ badiresiyle karşı karşıya kaldık, hain bir darbe girişimiydi. Bundan tabii ki yargımız ve bütün kurumlarımız etkilendi. Bununla birlikte yargı gerçekten de çok güçlü, olumlu ve gerçekten de yerinde bir sınav verdi. Bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi yargı" dedi.
Yaş haddi nedeniyle 23 Mart 2020'de onursallığa ayrılan Yargıtay Onursal Birinci Başkanı için adının verildiği Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda "vefa programı" düzenlendi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca etkinlikte konuşma yaptı.
Yargının geçmişte zor günlerden geçtiğini ancak iyi bir sınav verdiğini belirten Akarca, şöyle devam etti:
"Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda özellikle bir kısım medyada koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Önce algı oluşturuluyor, oluşan algının üstünden olgularla hareket edilmeye çalışılıyor. Elbette 14 bin civarında mesleğe yeni giren ve 5 yılın altında kıdeme sahip hakim ve Cumhuriyet savcımız var. İstinaf sistemimiz, 20 Temmuz 2016'da yürürlüğe girdi ve faaliyete geçirildi. Bir FETÖ badiresiyle karşı karşıya kaldık, hain bir darbe girişimiydi. Bundan tabii ki yargımız ve bütün kurumlarımız etkilendi. Bununla birlikte yargı gerçekten de çok güçlü, olumlu ve gerçekten de yerinde bir sınav verdi. Bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi yargı. Milletimizin yine de yargıya güven duyduğunu ve güvenmesi gerektiğini biliyoruz. Başka bir yargı burada bulmak mümkün olmadığına göre, herkesin konuşmalarında, söz ve eylemlerinde son derece dikkatli olması gerekir."

'Türkiye'de hak arama yolu sonuna kadar açıktır'

Kamuoyunda tartışılan yargı kararlarına değinen Akarca, hakim ve savcıların kararlarının temyize açık olduğunu, kanuni şartların oluşması halinde yargılamanın yenilenmesinin de mümkün olduğunu belirtti. Akarca, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının da bulunduğuna işaret etti.
Akarca, "Türkiye'de hak arama yolu sonuna kadar açıktır. Bunun mücadelesini de yargı vermektedir. Yargı üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirme çabası ve gayreti içindedir" diye konuştu.
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