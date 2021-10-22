https://tr.sputniknews.com/20211022/yargitaydan-ayakkabi-hirsizliginda-karar-cezasi-75-sene-1050080771.html

Eski ayakkabı hırsızlığına Yargıtay’dan karar: Cezası 7.5 sene

Eski ayakkabı hırsızlığına Yargıtay’dan karar: Cezası 7.5 sene

Apartman dairesinin kapısının önünden gece vakti eski bir çift ayakkabı çalan hırsız yıllarca süren davada yargılandı. Davada son noktayı koyan Yargıtay, bir... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T13:22+0300

2021-10-22T13:22+0300

2021-10-22T13:27+0300

ayakkabı

türkiye

hırsız

yargıtay

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Sabah saatlerinde uyanan apartman sakinleri, büyük şok yaşadı. Daire kapılarının önündeki eski ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri soluğu polis merkezinde aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakaladı.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yıllar süren yargılamada cezaya çarptırılan sanığa bir kötü haber de Yargıtay'dan geldi. Eksik ceza tayini iddiasını değerlendiren Yargıtay 6. Ceza Dairesi somut olayda Türk Ceza Kanunu'nun (TCK )142/2-h, 143 hükümleri uygulanması gerektiğine hükmetti.Kararda, daire kapısı önünden bir çift eski ayakkabı çalmanın cezasının alt sınırının 7.5 yıl olduğu hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20210703/begendigi-ayakkabilari-calip-kacti-ozellikle-marka-takiliyor-1044880055.html

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ayakkabı, hırsız, yargıtay