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Eski ayakkabı hırsızlığına Yargıtay’dan karar: Cezası 7.5 sene
Eski ayakkabı hırsızlığına Yargıtay’dan karar: Cezası 7.5 sene
Apartman dairesinin kapısının önünden gece vakti eski bir çift ayakkabı çalan hırsız yıllarca süren davada yargılandı. Davada son noktayı koyan Yargıtay, bir... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T13:22+0300
2021-10-22T13:27+0300
ayakkabı
türkiye
hırsız
yargıtay
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Sabah saatlerinde uyanan apartman sakinleri, büyük şok yaşadı. Daire kapılarının önündeki eski ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri soluğu polis merkezinde aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakaladı.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yıllar süren yargılamada cezaya çarptırılan sanığa bir kötü haber de Yargıtay'dan geldi. Eksik ceza tayini iddiasını değerlendiren Yargıtay 6. Ceza Dairesi somut olayda Türk Ceza Kanunu'nun (TCK )142/2-h, 143 hükümleri uygulanması gerektiğine hükmetti.Kararda, daire kapısı önünden bir çift eski ayakkabı çalmanın cezasının alt sınırının 7.5 yıl olduğu hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20210703/begendigi-ayakkabilari-calip-kacti-ozellikle-marka-takiliyor-1044880055.html
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ayakkabı, hırsız, yargıtay

Eski ayakkabı hırsızlığına Yargıtay’dan karar: Cezası 7.5 sene

13:22 22.10.2021 (güncellendi: 13:27 22.10.2021)
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Apartman dairesinin kapısının önünden gece vakti eski bir çift ayakkabı çalan hırsız yıllarca süren davada yargılandı. Davada son noktayı koyan Yargıtay, bir çift eski ayakkabı çalmanın cezasının alt sınırının 7.5 sene olduğuna hükmetti.
Sabah saatlerinde uyanan apartman sakinleri, büyük şok yaşadı. Daire kapılarının önündeki eski ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri soluğu polis merkezinde aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakaladı.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yıllar süren yargılamada cezaya çarptırılan sanığa bir kötü haber de Yargıtay'dan geldi. Eksik ceza tayini iddiasını değerlendiren Yargıtay 6. Ceza Dairesi somut olayda Türk Ceza Kanunu'nun (TCK )142/2-h, 143 hükümleri uygulanması gerektiğine hükmetti.
Kararda, daire kapısı önünden bir çift eski ayakkabı çalmanın cezasının alt sınırının 7.5 yıl olduğu hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:
"Sanığın, farklı dairelerde oturan müştekilerin ikamet kapısının önünde bulunan ayakkabıları çalmak şeklindeki eyleminin, suç tarihi itibariyle TCK'nın 142/2-h maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu eyleminin uyduğu gözetilmeden sanık hakkında TCK 141/1 maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.
Aynı apartman binasında ayrı dairelerde ikamet eden müştekilerin dairelerinin giriş kapıları önünde bulunan ayakkabıları çalan sanığın eyleminin aynı neviden fikri içtima oluşturması nedeniyle bir kez 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h, 143. ve 43/2 maddelerinden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini de yasaya aykırıdır. Hırsızlık eyleminin geceleyin gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığın cezasından artırım yapılırken uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle yasaya aykırı davranılması, bozma nedenidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."
Marka takıntılı hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2021
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