https://tr.sputniknews.com/20211023/abd-tel-abyad-yakinlarinda-duzenlenen-hava-saldirisinda-bir-el-kaide-lideri-olduruldu-1050104941.html

ABD: Tel Abyad yakınlarında düzenlenen hava saldırısında bir El Kaide lideri öldürüldü

ABD: Tel Abyad yakınlarında düzenlenen hava saldırısında bir El Kaide lideri öldürüldü

ABD, Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide liderlerinden Abdülhamid el-Matar’ın... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T05:05+0300

2021-10-23T05:05+0300

2021-10-23T05:05+0300

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğü belirtilerek, "MQ-9 tipi insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok" denildi.El Kaide'nin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

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abd, suriye, el kaide