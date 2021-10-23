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https://tr.sputniknews.com/20211023/abdullah-gul-erdoganin-tepki-gosterdigi-isimlerden-biri-olan-finlandiya-buyukelcisi-ile-gorustu-1050115726.html
Abdullah Gül, Erdoğan’ın tepki gösterdiği isimlerden biri olan Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan’ın tepki gösterdiği isimlerden biri olan Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi çağrısı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gören 10... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T21:58+0300
2021-10-23T21:59+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
finlandiya
abdullah gül
büyükelçi
istenmeyen kişi
görüşme
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Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Mäki, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.Mäki, yaptığı paylaşımda "Bugün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye hakkında hoş bir görüşme" notunu düştü.Görüşme ile ilgili Gül tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.Gül ile Mäki'nin görüşmesi dün gerçekleşirken, bu görüşmeden bir gün önce Erdoğan, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 büyükelçiye tepki göstermişti.Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html
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recep tayyip erdoğan, finlandiya, abdullah gül, büyükelçi, istenmeyen kişi, görüşme

Abdullah Gül, Erdoğan’ın tepki gösterdiği isimlerden biri olan Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü

21:58 23.10.2021 (güncellendi: 21:59 23.10.2021)
© AA / Muhammed Enes Yıldırım 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi çağrısı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gören 10 büyükelçiden biri olan Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçisi Ari Mäki ile görüştü.
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Mäki, Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Mäki, yaptığı paylaşımda "Bugün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye hakkında hoş bir görüşme" notunu düştü.
Görüşme ile ilgili Gül tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Gül ile Mäki'nin görüşmesi dün gerçekleşirken, bu görüşmeden bir gün önce Erdoğan, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 büyükelçiye tepki göstermişti.
Erdoğan, "Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?" ifadelerini kullanmıştı.
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