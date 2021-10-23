https://tr.sputniknews.com/20211023/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-turkiyede-yatirimin-adresi-artik-ozel-sektordur-1050103362.html

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Türkiye'de yatırımın adresi artık özel sektördür

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Türkiye'de yatırımın adresi artık özel sektördür

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz devlet olarak 1 liralık bir yatırım yapıyorsak, özel sektör 9 liralık yatırım yapıyor. Türkiye'de yatırımın... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T02:16+0300

2021-10-23T02:16+0300

2021-10-23T02:16+0300

türkiye

ak parti

sivas

binali yıldırım

necmettin erbakan

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Aslanları işadamları Derneği (ASKON) 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. AKON'un tarihinin, milli görüşün lideri Necmettin Erbakan ile başladığını belirten Yıldırım, "Erbakan hocamıza burada minnet ve şükran duygularımızı iletmemiz lazım. 28 Şubat'ın en büyük mağduru olmuş ve ondan sonra da bu vesayetçi dayatmacı zihniyete karşı ASKON gibi önemli bir kuruluşun temellerinin atılmasına vesile olmuştur. ASKON, o günden bu yana yani 1998'den bu tarafa anlamlı ve emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Bu ülke için akıl teri, alın teri dökmeye devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.'Bizim yaptığımız alt yapılar olmasa yatırımcılar gelip fabrikalar kurmaz'Cumhuriyet kurulmadan önce yapılan birinci ve ikinci iktisat kongrelerinde Türkiye'nin özel sektör, serbest teşebbüsle yatırımlarını ve birikimlerini artıracağı görüşünün benimsendiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:Yıldırım, Türkiye'de bölünmüş yolların yapılmasının ardından iller arasındaki ticaretin yüzde 40 arttığına dikkati çekerek, söz konusu yolların ülke ihracatını ise 5 yıl içinde yüzde 6.5 artırdığına işaret etti.Bölünmüş yollarla yüzde 80 civarında kazalarda ölümlerin azaldığını dile getiren Yıldırım, "Bölünmüş yolların bu zamana kadar kurtardığı can sayısı 12 bin 500'ün üzerinde. Bizim inancımıza göre bir insanı yaşatmak, cihanı yaşatmakla eş değerdir. Dolayısıyla tüm bu hizmetler millet için yapılıyor. Milletin hayır duasını almak için yapılıyor ve milletimizin geleceğe daha emin adımlarla gitmesi, güven duyması için yapılıyor" dedi.Yıldırım, konuşmasında tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına da değinerek, pandemi sürecinin eninde sonunda sona ereceğini, bittikten sonra başka bir dünya ile karşılaşacaklarını söyledi.'Yapmasak 'offline' ülke olacaktık, dünyadan kopacaktık'2000'li yılların başından itibaren dijital imparatorlukların ortaya çıktığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:"Biz devlet olarak 1 liralık bir yatırım yapıyorsak, özel sektör 9 liralık yatırım yapıyor. Türkiye'de yatırımın adresi artık özel sektördür, özel girişimcilerdir" diyen Yıldırım, geleceğin, özel sektörün dinamiğiyle, tecrübesiyle inşa edileceğini vurguladı.Yıldırım, ihracatın özel teşebbüslerin imal ve üretimiyle arttığını, pandemi sürecinde rakiplerin yarıştan düştüğünü ve bunun kaçırılmayacak bir fırsat oluşturduğunu aktardı.Bundan sonra çok boyutlu olarak gelecek yılların planlanması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Dünyadaki bu paradigma değişimine pandemi sonrası hazırlanmamız lazım. Bu bir sıkıntıdır, risktir, başımızı ağrıtan, insanlığın başına bela bir iştir ama bunun kendi içinde bir fırsat penceresi olduğunu da gözden uzak tutmayalım. Burada da en büyük görev size, müteşebbislere, iş insanlarına, endüstriye, hizmet sektörüne düşüyor" ifadelerini kullandı.Yıldırım, Türkiye'nin en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:'Unutmayalım gözlerden düşen damlaların rengi aynı, acılarımız aynı'Türkiye'nin kocaman bir aile olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle devam ettİ:"Bazılarının ağzı sulanıyor, Türkiye'nin kazanımlarını geri götürmek için" diyen Yıldırım, önde giden devlet değil, uydu devlet özlemini geri getirmek için uğraşanların olduğunu ifade etti.Yıldırım, AK Parti'nin milli iradeyi esas aldığını hatırlatarak, "Devlet idaresi ancak millet iradesiyle mümkündür. Bunun en güzel örneğini biz gösterdik, AK Parti gösterdi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. 20 yıldır sınav vererek geldik. Darbelerle vesayetlerle mücadele ede ede geliyoruz. Ama bu yine devam edecek. Yine engellemeye çalışanlar önümüze çıkanlar olacak. Hiç önemli değil biz onların da üstesinden geliriz. Bizim güvendiğimiz tek güç var hakkın gücü halkın gücü. Onun dışındaki hiçbir gücü önemsemiyoruz" diye konuştu.

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ak parti, sivas, binali yıldırım, necmettin erbakan