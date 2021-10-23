Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikiyle ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.Akar ayrıca, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma ile ilgili olarak "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar" dedi.
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hulusi akar
Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikiyle ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.
Akar ayrıca, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma ile ilgili olarak "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar" dedi.