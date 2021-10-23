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Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor
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Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor
Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikiyle ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T09:13+0300
2021-10-23T09:13+0300
savunma
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikiyle ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.Akar ayrıca, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma ile ilgili olarak "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar" dedi.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar

Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor

09:13 23.10.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikiyle ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.
Akar ayrıca, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma ile ilgili olarak "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar" dedi.
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