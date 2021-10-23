https://tr.sputniknews.com/20211023/akar-turkiyenin-guclenmesi-nato-savunmasinin-guclenmesi-anlamina-geliyor-1050105493.html

Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor

Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikiyle ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T09:13+0300

2021-10-23T09:13+0300

2021-10-23T09:13+0300

savunma

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikiyle ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.Akar ayrıca, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma ile ilgili olarak "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar" dedi.

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hulusi akar