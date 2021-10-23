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https://tr.sputniknews.com/20211023/ankara-sehir-hastanesinde-nobetten-cikan-genc-doktor-trafik-kazasinda-kazada-yasamini-yitirdi-1050117133.html
Ankara Şehir Hastanesi'nde nöbetten çıkan genç doktor, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ankara Şehir Hastanesi'nde nöbetten çıkan genç doktor, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T23:34+0300
2021-10-23T23:47+0300
türkiye
ankara
hastane
trafik kazası
doktor
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Ankara'daki feci kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Bu arada kaza, civardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yol kenarında duran kamyona hızla çarptığı ve yaşanan panik görüntülere yansıdı.Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen’in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı.Şen’in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.
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ankara, hastane, trafik kazası, doktor

Ankara Şehir Hastanesi'nde nöbetten çıkan genç doktor, trafik kazasında yaşamını yitirdi

23:34 23.10.2021 (güncellendi: 23:47 23.10.2021)
© İHA / OĞUZHAN HALİL ÖZBEKBaşkentte seyir halindeki bir araç park halinde bekleyen araca arkadan çarptı.
Başkentte seyir halindeki bir araç park halinde bekleyen araca arkadan çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© İHA / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK
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Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Şen yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'daki feci kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı’nda meydana geldi. Nöbetten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan doktor Rümeysa Berin Şen yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü. Çevre esnafın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Rümeysa Berin Şen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Bu arada kaza, civardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yol kenarında duran kamyona hızla çarptığı ve yaşanan panik görüntülere yansıdı.
Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen’in annesi Yasemin Şen ve 2 kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen’in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı.
Şen’in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.
Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Doktor Rümeysa Berin Şen için taziye mesajı yayımladı. Akelma, mesajında, "Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı değerli mesai arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Kazanın ardından kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.
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