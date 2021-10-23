Arka Sokaklar'ın bir oyuncusu daha diziye veda etti

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde, Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da kadrodan ayrıldı.Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.Yeni bölümde, bir operasyonda düzenlenen saldırıda Ali karakteri, patlamada hayatını kaybetti.
Arka Sokaklar dizisinde Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da, dizinin yayınlanan son bölümle diziye veda etti.
Kanal D'de yayınlananArka Sokaklar dizisinde, Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da kadrodan ayrıldı.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.
Yeni bölümde, bir operasyonda düzenlenen saldırıda Ali karakteri, patlamada hayatını kaybetti.