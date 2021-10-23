https://tr.sputniknews.com/20211023/arka-sokaklarin-bir-oyuncusu-daha-diziye-veda-etti-1050108836.html

Arka Sokaklar'ın bir oyuncusu daha diziye veda etti

Arka Sokaklar'ın bir oyuncusu daha diziye veda etti

Arka Sokaklar dizisinde Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da, dizinin yayınlanan son bölümle diziye veda etti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T14:44+0300

2021-10-23T14:44+0300

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yaşam

kanal d

ölüm

dizi

arka sokaklar

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Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde, Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da kadrodan ayrıldı.Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.Yeni bölümde, bir operasyonda düzenlenen saldırıda Ali karakteri, patlamada hayatını kaybetti.

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kanal d, ölüm, dizi, arka sokaklar