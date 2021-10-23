https://tr.sputniknews.com/20211023/arkadasini-olduren-boz-ayiyla-bogusan-rus-boksor-hastanede-yasam-mucadelesi-veriyor-1050107789.html

Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Rus boks şampiyonu, 23 yaşındaki Ilya Medvedev, arkadaşını öldüren boz ayıyı öldürdü. Ayıyla boğuşan genç boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T13:26+0300

2021-10-23T13:26+0300

2021-10-23T13:40+0300

dünya

saldırı

boksör

ayı

silah

balıkçı

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Sibirya'nın batısında Irtysh Nehri'nde balık avına çıkan 23 yaşındaki Ilya Medvedev ile 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı. Ayı tarafından hırpalanan Dudnik olay yerinde hayatını kaybetti. Dudnik'ten sonra Medvedev'e yönelen boz ayı ile boksör arasındaki boğuşma, dakikalarca sürdü. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla ayıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Başka bir balıkçı olan 41 yaşındaki Denis Chebotar, ağaçların arasından 'ayı' diye bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Bağırtılar üzerine koşarak olay yerine gelen Chebotar, "Silah sesleri ve bağırtılardan sonra oraya vardığımda Dudnik ölü biçimde yatıyordu" dedi.Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.

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saldırı, boksör, ayı, silah, balıkçı