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Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
13:26 23.10.2021 (güncellendi: 13:40 23.10.2021)
© Fotoğraf : PixabayAyı
© Fotoğraf : Pixabay
Rus boks şampiyonu, 23 yaşındaki Ilya Medvedev, arkadaşını öldüren boz ayıyı öldürdü. Ayıyla boğuşan genç boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Sibirya'nın batısında Irtysh Nehri'nde balık avına çıkan 23 yaşındaki Ilya Medvedev ile 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı. Ayı tarafından hırpalanan Dudnik olay yerinde hayatını kaybetti. Dudnik'ten sonra Medvedev'e yönelen boz ayı ile boksör arasındaki boğuşma, dakikalarca sürdü. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla ayıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Başka bir balıkçı olan 41 yaşındaki Denis Chebotar, ağaçların arasından 'ayı' diye bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Bağırtılar üzerine koşarak olay yerine gelen Chebotar, "Silah sesleri ve bağırtılardan sonra oraya vardığımda Dudnik ölü biçimde yatıyordu" dedi.
Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.
Başka bir balıkçı olan 41 yaşındaki Denis Chebotar, ağaçların arasından 'ayı' diye bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Bağırtılar üzerine koşarak olay yerine gelen Chebotar, "Silah sesleri ve bağırtılardan sonra oraya vardığımda Dudnik ölü biçimde yatıyordu" dedi.
Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.
2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.
Crazy news from Russia !— ⚜️ (@HH_boxing) October 21, 2021
Boxer Ilya Medvedev went on a fishing trip with 2 other fishermen, one of the fishermen got attacked by a bear and medvedev fought with the bear and stabbed the bear to death, Medvedev is currently in hospital in intensive care #boxing pic.twitter.com/nAGOxc9x0l