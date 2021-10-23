Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211023/arkadasini-olduren-boz-ayiyla-bogusan-rus-boksor-hastanede-yasam-mucadelesi-veriyor-1050107789.html
Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Rus boks şampiyonu, 23 yaşındaki Ilya Medvedev, arkadaşını öldüren boz ayıyı öldürdü. Ayıyla boğuşan genç boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.  23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T13:26+0300
2021-10-23T13:40+0300
dünya
saldırı
boksör
ayı
silah
balıkçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18657ed3d1b6ddcd356b33fe1e79d4c0.jpg
Sibirya'nın batısında Irtysh Nehri'nde balık avına çıkan 23 yaşındaki Ilya Medvedev ile 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı. Ayı tarafından hırpalanan Dudnik olay yerinde hayatını kaybetti. Dudnik'ten sonra Medvedev'e yönelen boz ayı ile boksör arasındaki boğuşma, dakikalarca sürdü. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla ayıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Başka bir balıkçı olan 41 yaşındaki Denis Chebotar, ağaçların arasından 'ayı' diye bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Bağırtılar üzerine koşarak olay yerine gelen Chebotar, "Silah sesleri ve bağırtılardan sonra oraya vardığımda Dudnik ölü biçimde yatıyordu" dedi.Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789811_0:0:1708:1281_1920x0_80_0_0_e28468a0efde0791f94253ae8d3cc4f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saldırı, boksör, ayı, silah, balıkçı

Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

13:26 23.10.2021 (güncellendi: 13:40 23.10.2021)
© Fotoğraf : PixabayAyı
Ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Rus boks şampiyonu, 23 yaşındaki Ilya Medvedev, arkadaşını öldüren boz ayıyı öldürdü. Ayıyla boğuşan genç boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 
Sibirya'nın batısında Irtysh Nehri'nde balık avına çıkan 23 yaşındaki Ilya Medvedev ile 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı. Ayı tarafından hırpalanan Dudnik olay yerinde hayatını kaybetti. Dudnik'ten sonra Medvedev'e yönelen boz ayı ile boksör arasındaki boğuşma, dakikalarca sürdü. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla ayıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Başka bir balıkçı olan 41 yaşındaki Denis Chebotar, ağaçların arasından 'ayı' diye bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Bağırtılar üzerine koşarak olay yerine gelen Chebotar, "Silah sesleri ve bağırtılardan sonra oraya vardığımda Dudnik ölü biçimde yatıyordu" dedi.

Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.
2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:54Sosisli yeme yarışmasında boğularak hayatını kaybeden üniversiteli için anma düzenlendi
13:26Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
13:15Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız
12:45Arı gibi ses çıkarıyor ama pis koku yayıyorlar: İstanbul'da kokarca böceklerinin nüfusu çoğaldı
12:37'Lübnan'a enerji yardımında İran'ın devreye girmesi, ABD için paradoksal bir durum yarattı'
11:57Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'e dolu silah verildikten sonra güvenli olduğu söylenmiş
11:52Antalya'da estetik için ameliyata giren kadın 4 yıldır bitkisel hayatta
11:40Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
11:23Kuzey Kore: ABD Tayvan'a 'pervasızca' destek veriyor
11:11Yargıtay'dan 'sözlü izin' kararı: Tazminat talebi reddedildi
10:54İstanbul'da bir kişi sopayla taksiyi parçaladı
10:43Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı
10:22Ukrayna, ABD'den tanksavar ve yüksek hassasiyetli silahları içeren askeri yardımı teslim aldı
09:22İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
09:13Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor
06:52İki Rus stratejik bombardıman uçağından ülkenin doğu sınırlarında 9 saatlik uçuş
06:17Çin’de Sovyet savaş uçaklarının kopyaları İHA’lara dönüştürüldü
05:36Moskova’da Kovid hasta sayısında bu hafta sonu yeni zirveler yaşanabilir
05:15Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca 'Çok mu içmişim?' diye polise sordu
05:05ABD: Tel Abyad yakınlarında düzenlenen hava saldırısında bir El Kaide lideri öldürüldü