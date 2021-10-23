Askıdan ekmek aldığını söyleyen vatandaş: Ülkede açlık yok, çalışana iş var, hükümetten memnunum

T24'ün aktardığına göre, 'Ortaya Karışık' isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan ve bir fırındaki askıdan ekmek aldığını ifade eden vatandaş "Ülkede açlık yok, hükümetten memnunum" dedi.6 gün önce Youtube'da yayınlanan röportajda konuşan vatandaş, "Vatandaş geçinemiyor, 'iş yok' diyorlar. Çalışana iş var. AK Parti'den memnunum. Ulaşım yapıyor, her şeyi iyi yapıyor. Ne bileyim" diye konuştu.
Sokak röportajına konuşan bir vatandaş, "Vatandaş geçinemiyor, 'iş yok' diyorlar. Çalışana iş var" dedi.
T24'ün aktardığına göre, 'Ortaya Karışık' isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan ve bir fırındaki askıdan ekmek aldığını ifade eden vatandaş "Ülkede açlık yok, hükümetten memnunum" dedi.
6 gün önce Youtube'da yayınlanan röportajda konuşan vatandaş, "Vatandaş geçinemiyor, 'iş yok' diyorlar. Çalışana iş var. AK Parti'den memnunum. Ulaşım yapıyor, her şeyi iyi yapıyor. Ne bileyim" diye konuştu.