https://tr.sputniknews.com/20211023/askidan-ekmek-alan-vatandas-ulkede-aclik-yok-calisana-is-var-hukumetten-memnunum-1050103244.html

Askıdan ekmek aldığını söyleyen vatandaş: Ülkede açlık yok, çalışana iş var, hükümetten memnunum

Askıdan ekmek aldığını söyleyen vatandaş: Ülkede açlık yok, çalışana iş var, hükümetten memnunum

Sokak röportajına konuşan bir vatandaş, "Vatandaş geçinemiyor, 'iş yok' diyorlar. Çalışana iş var" dedi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T02:07+0300

2021-10-23T02:07+0300

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türkiye

işsizlik

ekmek

röportaj

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T24'ün aktardığına göre, 'Ortaya Karışık' isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan ve bir fırındaki askıdan ekmek aldığını ifade eden vatandaş "Ülkede açlık yok, hükümetten memnunum" dedi.6 gün önce Youtube'da yayınlanan röportajda konuşan vatandaş, "Vatandaş geçinemiyor, 'iş yok' diyorlar. Çalışana iş var. AK Parti'den memnunum. Ulaşım yapıyor, her şeyi iyi yapıyor. Ne bileyim" diye konuştu.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işsizlik, ekmek, röportaj