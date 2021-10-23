https://tr.sputniknews.com/20211023/aylar-once-kaybolan-erkek-tavus-kusu-cami-bahcesinde-bulundu-1050110595.html

Aylar önce kaybolan erkek tavus kuşu, cami bahçesinde bulundu

Aylar önce kaybolan erkek tavus kuşu, cami bahçesinde bulundu

Edirne Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nin bahçesinde altı ay önce kaybolan erkek tavus kuşu, aynı mahallede caminin bahçesinde bulundu. Müze Müdürü Ruhi... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T17:01+0300

2021-10-23T17:01+0300

2021-10-23T17:01+0300

türkiye

edirne

unesco

müze

tavuskuşu

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Edirne'de, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nin bahçesinde 6 ay önce kaybolan erkek tavus kuşu, aynı mahallede caminin bahçesinde bulundu. Tavus kuşunu bulan Burhan Tekin'e plaket veren Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, "Tek erkek tavus kuşumuzdu, göz bebeğimizdi ve çok uzun uğraşlar sonucu bulup getirdik buraya. Kalben istedik dönmesini ve en sonunda geri geldi" dedi.Osmanlı'da Sultan 2'nci Bayezid tarafından Mimar Hayreddin'e yaptırılan, dönemin öncü sağlık kurumu Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nin bahçesine bakılan 7 tavus kuşundan erkek olanı, 2021 başında öldü. Müze yönetimi, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan sınır karakolundaki erkek tavus kuşunu alınan izinle müze bahçesine getirdi. Kuş, 1 gün külliyede kalmasının ardından ertesi gün kayboldu. Müze yönetimi, tavus kuşunu bulmak için çaba sarf etse de sonuç alamadı. 6 ayın ardından kayıp tavus kuşu, külliyenin bulunduğu Yeniimaret Mahallesi Alacamescit Camii'nin bahçesinde görüldü. Tavus kuşunu gören Burhan Tekin, müze yetkililerine haber verdi. Cami bahçesinden alınan kuş, külliye bahçesine geri getirildi. Müze yönetimi ise tavus kuşunu bulan Tekin'i plaketle ödüllendirdi.

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edirne, unesco, müze, tavuskuşu