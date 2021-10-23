https://tr.sputniknews.com/20211023/bakan-soylu-onlari-tepeledigimiz-zaman-amerikayi-da-tepeliyoruz-batiyi-da-tepeliyoruz-1050116693.html

Bakan Soylu: Onları tepelediğimiz zaman Amerika'yı da tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz

Bakan Soylu: Onları tepelediğimiz zaman Amerika'yı da tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Şunu söyleyeyim, 180’in altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? Biz onları tepelediğimiz zaman Amerika’yı da... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T22:52+0300

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa Spor Kompleksi açılışına katılarak açıklamalarda bulundu.Soylu, açıklamasında "Biraz sonra buradan Hakkari'ye gideceğim. Tunceli'deydim Ovacık'ta geçen hafta, bulunduğum bölgede, Ahpanoz Vadisi derler oraya. Orada bundan 5 yıl önce 570 terörist vardı. Bu hafta ikisini daha tepeledik. Bilanço veriyorum, 3'ü de birisinin kolu yok, birisinin bacağı yok. Bir tanesinin de başka bir iç hastalığı var, yatıyorlar. Tam 16 tane kaldı. Onlar da kafalarını, burunlarını çıkaramıyorlar, burunlarını çıkardıkları an tepeliyoruz. Şunu söyleyeyim, 180'inin altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? Biz onları tepelediğimiz zaman Amerika'yı da tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz" diye konuştu.Genç futbolculara tavsiyelerde de bulunan Bakan Soylu, "Bizim sizden isteğimiz de şu: Evet spor rekabet işidir doğru, ama en önemlisi biz millet olarak her şeyi kendi kültürümüze uygun yapmalıyız. Sporda öyle. Annemiz, babamız bize ne öğrettiyse öğretmenlerimiz ne öğretmişse, camideki hocamız ne öğretmişse sen ona uygun bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Centilmen takım olmalıyız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211023/bakan-soylu-idlibi-gordunuz-ne-yapsaydik-yetimleri-orada-yalniz-mi-biraksaydik--1050115231.html

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