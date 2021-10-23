https://tr.sputniknews.com/20211023/bogazici-universitesindeki-gozaltilara-chpden-tepki-yasa-disi-emir-verenlerden-hesap-soracagiz-1050102357.html

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılara CHP'den tepki: Yasa dışı emir verenlerden hesap soracağız

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılara CHP'den tepki: Yasa dışı emir verenlerden hesap soracağız

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 'direniş çadırı' kurmak isterken gözaltına alınmasına CHP'den tepki geldi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T01:05+0300

2021-10-23T01:05+0300

2021-10-23T01:07+0300

türkiye

chp

özgür özel

tepki

çadır

boğaziçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050082222_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8de8dc47f807629231a2283673911ebb.jpg

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük binası önüne kurmak istedikleri 'direniş çadırına' özel güvenlik birimleri izin vermemiş, çevik kuvvetlerin sert müdahalesiyle 45 öğrenci gözaltına alınmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, öğrencilerin yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Özel, şu ifadeleri paylaştı:"Boğaziçi Üniversitesi’nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum. Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasa dışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!"Kaftancıoğlu: Gençler unutmayacakCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlerin özel güvenlik görevlileriyle yaptığı tartışmayı paylaşarak, “Üniversite öğrencilerine yurt yok, internet yok, yok oğlu yok! BOUN'da olduğu gibi şiddet var, gözaltı var, var da var… Gençler ve öğrenciler bu yaptıklarınızı asla unutmayacak! Gitmenize az kaldı” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Hatay Milletvekili Barış Atay, bugün gözaltına alınan 42 öğrencinin serbest bırakıldığını, 3 öğrencinin ise yarın ifade vereceğini açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/bogazici-universitesinde-ogrencilerin-cadir-kurmasina-izin-verilmedi-1050082268.html

türkiye

boğaziçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, özgür özel, tepki, çadır, boğaziçi