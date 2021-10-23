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https://tr.sputniknews.com/20211023/bogazici-universitesindeki-gozaltilara-chpden-tepki-yasa-disi-emir-verenlerden-hesap-soracagiz-1050102357.html
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılara CHP'den tepki: Yasa dışı emir verenlerden hesap soracağız
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılara CHP'den tepki: Yasa dışı emir verenlerden hesap soracağız
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 'direniş çadırı' kurmak isterken gözaltına alınmasına CHP'den tepki geldi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
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chp
özgür özel
tepki
çadır
boğaziçi
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük binası önüne kurmak istedikleri 'direniş çadırına' özel güvenlik birimleri izin vermemiş, çevik kuvvetlerin sert müdahalesiyle 45 öğrenci gözaltına alınmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, öğrencilerin yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Özel, şu ifadeleri paylaştı:"Boğaziçi Üniversitesi’nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum. Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasa dışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!"Kaftancıoğlu: Gençler unutmayacakCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlerin özel güvenlik görevlileriyle yaptığı tartışmayı paylaşarak, “Üniversite öğrencilerine yurt yok, internet yok, yok oğlu yok! BOUN'da olduğu gibi şiddet var, gözaltı var, var da var… Gençler ve öğrenciler bu yaptıklarınızı asla unutmayacak! Gitmenize az kaldı” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Hatay Milletvekili Barış Atay, bugün gözaltına alınan 42 öğrencinin serbest bırakıldığını, 3 öğrencinin ise yarın ifade vereceğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/bogazici-universitesinde-ogrencilerin-cadir-kurmasina-izin-verilmedi-1050082268.html
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chp, özgür özel, tepki, çadır, boğaziçi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılara CHP'den tepki: Yasa dışı emir verenlerden hesap soracağız

01:05 23.10.2021 (güncellendi: 01:07 23.10.2021)
© Twitter/Boğaziçi TVboğaziçi üniversitesi rektör eylemleri
boğaziçi üniversitesi rektör eylemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Twitter/Boğaziçi TV
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 'direniş çadırı' kurmak isterken gözaltına alınmasına CHP'den tepki geldi.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük binası önüne kurmak istedikleri 'direniş çadırına' özel güvenlik birimleri izin vermemiş, çevik kuvvetlerin sert müdahalesiyle 45 öğrenci gözaltına alınmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, öğrencilerin yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Özel, şu ifadeleri paylaştı:
"Boğaziçi Üniversitesi’nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum. Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasa dışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!"

Kaftancıoğlu: Gençler unutmayacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlerin özel güvenlik görevlileriyle yaptığı tartışmayı paylaşarak, “Üniversite öğrencilerine yurt yok, internet yok, yok oğlu yok! BOUN'da olduğu gibi şiddet var, gözaltı var, var da var… Gençler ve öğrenciler bu yaptıklarınızı asla unutmayacak! Gitmenize az kaldı” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
boğaziçi üniversitesi rektör eylemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
TÜRKİYE
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi
Dün, 14:01
Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Hatay Milletvekili Barış Atay, bugün gözaltına alınan 42 öğrencinin serbest bırakıldığını, 3 öğrencinin ise yarın ifade vereceğini açıkladı.
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