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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Acil ve adil bir seçim gerekiyor
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Acil ve adil bir seçim gerekiyor
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Öztrak, "Türkiye elbette dünyanın... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T19:13+0300
2021-10-23T19:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” sözünü hatırlatan Öztrak, "2023’e 2 yıl kala, bıraktık ilk 10’u, Türkiye en büyük 20 ekonomi liginden bile düştü. Bu acı gerçek, Hazine ve Maliye Bakanının da katıldığı IMF-Dünya Bankası’nın Ekim 2021 toplantıları için hazırlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporuyla tüm dünyaya ilan edildi” dedi.Türkiye'nin 1990'da dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini, Eylül 1999'da da küresel sistem için en önemli 20 ülke arasında kabul edilerek G-20 ligine üye olduğunu belirten Öztrak, “Tüm bunlar olurken AK Partinin esamesi bile okunmuyordu” ifadelerini kullandı.'2022'de 22. Sıraya düşeceğiz'IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu değerlendiren Öztrak, “Daha da kötüsü, aynı raporun tahminlerine göre gelecek yıl 2022'de, küresel sıralamada bir basamak daha gerileyerek, 22. sıraya düşeceğimiz anlaşılıyor. Tablo açık. Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde Türkiye tepetaklak çakıldı” ifadelerini kullandı.Öztrak, “Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni değiştirmek için acil ve adil bir seçimle Erdoğan'ı evine göndermek gerekiyor” dedi.CHP'den '3 Yeni'Öztrak, AKP'nin iktidara gelmeden önce seçim vaatleri olan ‘3Y'sine karşılık, CHP'nin ‘3 Yeni' vaatlerini ortaya koyarak, “Yeni kadrolar, yeni kurumlar, yeni kurallar dediğimiz “3 Yeni” ile ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkaracağız. Milletimizin kaybettiklerini biz telafi edeceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak!” ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, chp, imf, dolar, ekonomik kriz, faik öztrak, millet ittifakı, müteahhit

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Acil ve adil bir seçim gerekiyor

19:13 23.10.2021
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Öztrak, "Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” sözünü hatırlatan Öztrak, "2023’e 2 yıl kala, bıraktık ilk 10’u, Türkiye en büyük 20 ekonomi liginden bile düştü. Bu acı gerçek, Hazine ve Maliye Bakanının da katıldığı IMF-Dünya Bankası’nın Ekim 2021 toplantıları için hazırlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporuyla tüm dünyaya ilan edildi” dedi.

Türkiye'nin 1990'da dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini, Eylül 1999'da da küresel sistem için en önemli 20 ülke arasında kabul edilerek G-20 ligine üye olduğunu belirten Öztrak, “Tüm bunlar olurken AK Partinin esamesi bile okunmuyordu” ifadelerini kullandı.

'2022'de 22. Sıraya düşeceğiz'

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu değerlendiren Öztrak, “Daha da kötüsü, aynı raporun tahminlerine göre gelecek yıl 2022'de, küresel sıralamada bir basamak daha gerileyerek, 22. sıraya düşeceğimiz anlaşılıyor. Tablo açık. Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde Türkiye tepetaklak çakıldı” ifadelerini kullandı.
Öztrak, “Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni değiştirmek için acil ve adil bir seçimle Erdoğan'ı evine göndermek gerekiyor” dedi.

CHP'den '3 Yeni'

Öztrak, AKP'nin iktidara gelmeden önce seçim vaatleri olan ‘3Y'sine karşılık, CHP'nin ‘3 Yeni' vaatlerini ortaya koyarak, “Yeni kadrolar, yeni kurumlar, yeni kurallar dediğimiz “3 Yeni” ile ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkaracağız. Milletimizin kaybettiklerini biz telafi edeceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak!” ifadelerini kullandı.
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