https://tr.sputniknews.com/20211023/chpli-vekil-ali-mahir-basarir-turkiyenin-gri-listeye-alinmasina-tepki-gosterdi-utanc-vericidir-1050109082.html

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Utanç vericidir

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Utanç vericidir

Türkiye'nin FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınmasına bir tepki de... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T15:11+0300

2021-10-23T15:11+0300

2021-10-23T15:11+0300

politika

chp

terör

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

ali mahir başarır

gri liste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104178/84/1041788492_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_77b70707cd8eef132937997608feecfc.jpg

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınması, gündemdeki yerini koruyor. CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, FATF tarafından alınan bu kararın Türkiye için utanç verici olduğunu ifade etti. Başarır, "Türkiye’nin gri listeye alınmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımları atacak” açıklamasında bulunmuştur. Bakanlık, uyuma ilişkin gerekli mevzuatlarda değişiklik yapıldığını söylemektedir. Sorun, kanunlarda değil, kanunların uygulanmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.AK Parti iktidarının 2006 yılında ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ çıkardığını hatırlatan CHP’li Başarır, sözlerine şöyle devam etti:“Bu kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur’ ibarelerini içermektedir.Peki buradan soruyorum;Bu ülkede Rıza Zarrab ve beraberindeki siyasilerin nasıl, ne tür ilişkiler içerisinde bulunduğu araştırıldı mı? Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi siyasilerle hangi pazarlıklar içerisinde olduğu araştırıldı mı? Ticaret Bakanının kendi şirketinden, kendi bakanlığına ürün satması araştırıldı mı? Man Adaları, Pandora Papers ve Panama Papers olayları araştırıldı mı? Söz konusu konuların araştırılması ve komisyon kurulması için verdiğimiz araştırma önergelerinin tamamı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu ve benzeri konularla ilgili ne MASAK ne de savcılar siyasi baskı sonucu ne yazık ki hiçbir girişimde bulunmadı. ‘Biz gerekli kanunu, yasayı çıkardık’ demekle işin içinden sıyrılmak o kadar kolay değil" sözlerini dile getirdi.GRİ LİSTEDE SURİYE, YEMEN, SUDAN GİBİ ÜLKELER VAR"Ülkemizde dostlar alışverişte görsün diye kara paranın küçük bir kısmı araştırılırken büyük bir kısmının araştırılmaya dahi gerek görülmediğini, çünkü arkasından ortaya çıkabilecek siyasetin önemli figürlerinin adlarından korkulduğunu" ifade eden CHP’li Başarır, “Ülkemizin Suriye, Yemen, Sudan gibi az gelişmiş ülkelerle aynı listede bulunması bizler açısından utanç vericidir. Adını dahi söylemekte zorlandığımız ülkeler gri listeden çıkartılırken bizimle birlikte Mali ve Ürdün’ün gri listeye alınması ülkemizin ne hale getirildiğinin somut göstergesidir. Ancak daha vahim olan ise bu ülkeyi yıllardır yönetenlerin bu durumdan utanç duymamasıdır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/maliye-bakanligi-uyum-calismasina-ragmen-gri-listeye-alinma-hak-edilmeyen-bir-sonuctur--1050060569.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, terör, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), ali mahir başarır, gri liste