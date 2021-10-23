Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211023/chpli-vekil-ali-mahir-basarir-turkiyenin-gri-listeye-alinmasina-tepki-gosterdi-utanc-vericidir-1050109082.html
CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Utanç vericidir
CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Utanç vericidir
Türkiye'nin FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınmasına bir tepki de... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T15:11+0300
2021-10-23T15:11+0300
politika
chp
terör
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
ali mahir başarır
gri liste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104178/84/1041788492_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_77b70707cd8eef132937997608feecfc.jpg
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınması, gündemdeki yerini koruyor. CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, FATF tarafından alınan bu kararın Türkiye için utanç verici olduğunu ifade etti. Başarır, "Türkiye’nin gri listeye alınmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımları atacak” açıklamasında bulunmuştur. Bakanlık, uyuma ilişkin gerekli mevzuatlarda değişiklik yapıldığını söylemektedir. Sorun, kanunlarda değil, kanunların uygulanmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.AK Parti iktidarının 2006 yılında ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ çıkardığını hatırlatan CHP’li Başarır, sözlerine şöyle devam etti:“Bu kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur’ ibarelerini içermektedir.Peki buradan soruyorum;Bu ülkede Rıza Zarrab ve beraberindeki siyasilerin nasıl, ne tür ilişkiler içerisinde bulunduğu araştırıldı mı? Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi siyasilerle hangi pazarlıklar içerisinde olduğu araştırıldı mı? Ticaret Bakanının kendi şirketinden, kendi bakanlığına ürün satması araştırıldı mı? Man Adaları, Pandora Papers ve Panama Papers olayları araştırıldı mı? Söz konusu konuların araştırılması ve komisyon kurulması için verdiğimiz araştırma önergelerinin tamamı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu ve benzeri konularla ilgili ne MASAK ne de savcılar siyasi baskı sonucu ne yazık ki hiçbir girişimde bulunmadı. ‘Biz gerekli kanunu, yasayı çıkardık’ demekle işin içinden sıyrılmak o kadar kolay değil" sözlerini dile getirdi.GRİ LİSTEDE SURİYE, YEMEN, SUDAN GİBİ ÜLKELER VAR"Ülkemizde dostlar alışverişte görsün diye kara paranın küçük bir kısmı araştırılırken büyük bir kısmının araştırılmaya dahi gerek görülmediğini, çünkü arkasından ortaya çıkabilecek siyasetin önemli figürlerinin adlarından korkulduğunu" ifade eden CHP’li Başarır, “Ülkemizin Suriye, Yemen, Sudan gibi az gelişmiş ülkelerle aynı listede bulunması bizler açısından utanç vericidir. Adını dahi söylemekte zorlandığımız ülkeler gri listeden çıkartılırken bizimle birlikte Mali ve Ürdün’ün gri listeye alınması ülkemizin ne hale getirildiğinin somut göstergesidir. Ancak daha vahim olan ise bu ülkeyi yıllardır yönetenlerin bu durumdan utanç duymamasıdır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/maliye-bakanligi-uyum-calismasina-ragmen-gri-listeye-alinma-hak-edilmeyen-bir-sonuctur--1050060569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104178/84/1041788492_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_43e5a83b86d99f1b223787af1b6d41bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, terör, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), ali mahir başarır, gri liste

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Utanç vericidir

15:11 23.10.2021
© AA Ali Mahir Başarır
 Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'nin FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınmasına bir tepki de CHP'li Ali Mahir Başarır’dan geldi. Başarır, “Ülkemizin Suriye, Yemen, Sudan gibi az gelişmiş ülkelerle aynı listede bulunması bizler açısından utanç vericidir” dedi.  
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınması, gündemdeki yerini koruyor.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, FATF tarafından alınan bu kararın Türkiye için utanç verici olduğunu ifade etti.

Başarır, "Türkiye’nin gri listeye alınmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımları atacak” açıklamasında bulunmuştur. Bakanlık, uyuma ilişkin gerekli mevzuatlarda değişiklik yapıldığını söylemektedir. Sorun, kanunlarda değil, kanunların uygulanmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.

AK Parti iktidarının 2006 yılında ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ çıkardığını hatırlatan CHP’li Başarır, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur’ ibarelerini içermektedir.
Peki buradan soruyorum;
Bu ülkede Rıza Zarrab ve beraberindeki siyasilerin nasıl, ne tür ilişkiler içerisinde bulunduğu araştırıldı mı? Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi siyasilerle hangi pazarlıklar içerisinde olduğu araştırıldı mı? Ticaret Bakanının kendi şirketinden, kendi bakanlığına ürün satması araştırıldı mı? Man Adaları, Pandora Papers ve Panama Papers olayları araştırıldı mı? Söz konusu konuların araştırılması ve komisyon kurulması için verdiğimiz araştırma önergelerinin tamamı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu ve benzeri konularla ilgili ne MASAK ne de savcılar siyasi baskı sonucu ne yazık ki hiçbir girişimde bulunmadı. ‘Biz gerekli kanunu, yasayı çıkardık’ demekle işin içinden sıyrılmak o kadar kolay değil" sözlerini dile getirdi.

GRİ LİSTEDE SURİYE, YEMEN, SUDAN GİBİ ÜLKELER VAR

"Ülkemizde dostlar alışverişte görsün diye kara paranın küçük bir kısmı araştırılırken büyük bir kısmının araştırılmaya dahi gerek görülmediğini, çünkü arkasından ortaya çıkabilecek siyasetin önemli figürlerinin adlarından korkulduğunu" ifade eden CHP’li Başarır, “Ülkemizin Suriye, Yemen, Sudan gibi az gelişmiş ülkelerle aynı listede bulunması bizler açısından utanç vericidir. Adını dahi söylemekte zorlandığımız ülkeler gri listeden çıkartılırken bizimle birlikte Mali ve Ürdün’ün gri listeye alınması ülkemizin ne hale getirildiğinin somut göstergesidir. Ancak daha vahim olan ise bu ülkeyi yıllardır yönetenlerin bu durumdan utanç duymamasıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
TÜRKİYE
Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: 'Hak edilmeyen bir sonuç'
21 Ekim, 20:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:26Erdoğan: Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti
15:25İtalyan banka Unicredit, Türkiye'de yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı
15:11CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi: Utanç vericidir
15:01'Kuruluş Osman' 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor
14:44Arka Sokaklar'ın bir oyuncusu daha diziye veda etti
14:35Sofya'da tedavisi yapıldıktan sonra göç eden şah kartal, Ankara'da vuruldu
14:12Kırşehir'de girdiği evden ziynet eşyası ve döviz çalan hırsız, paraları pavyonda harcarken yakalandı
14:03ASAM Başkanı: Kıbrıs, Türkiye’nin uzay araçları fırlatma üssü olması için paha biçilmez kıymettedir
13:54Sosisli yeme yarışmasında boğularak hayatını kaybeden üniversiteli için anma düzenlendi
13:26Arkadaşını öldüren boz ayıyla boğuşan Rus boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
13:15Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız
12:45Arı gibi ses çıkarıyor ama pis koku yayıyorlar: İstanbul'da kokarca böceklerinin nüfusu çoğaldı
12:37'Lübnan'a enerji yardımında İran'ın devreye girmesi, ABD için paradoksal bir durum yarattı'
11:57Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'e dolu silah verildikten sonra güvenli olduğu söylenmiş
11:52Antalya'da estetik için ameliyata giren kadın 4 yıldır bitkisel hayatta
11:40Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
11:23Kuzey Kore: ABD Tayvan'a 'pervasızca' destek veriyor
11:11Yargıtay'dan 'sözlü izin' kararı: Tazminat talebi reddedildi
10:54İstanbul'da bir kişi sopayla taksiyi parçaladı
10:43Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı