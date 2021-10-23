https://tr.sputniknews.com/20211023/cinde-sovyet-savas-ucaklarinin-kopyalari-ihalara-donusturuldu-1050105310.html

Çin’de Sovyet savaş uçaklarının kopyaları İHA’lara dönüştürüldü

Çin’de Sovyet savaş uçaklarının kopyaları İHA’lara dönüştürüldü

Çin’de, Sovyet MiG-19 savaş uçakları temelinde üretilen Shenyang J-6 jetleri insansız hava araçlarına (İHA) dönüştürüldü. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T06:17+0300

2021-10-23T06:17+0300

2021-10-23T06:17+0300

savunma

rusya

çin

mig uçakları

sovyet

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Defence News’un yayınlandığı uydu görüntülerinde, Çin’in Liancheng ve Yangtang-li hava üssünlerdeki J-60 tipi İHA’lar görülüyor.Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Doğu Harekat Alanı Komutanlığı’nın Weibo hesabından yaptığı paylaşımda da dönüştürülen araçlar görülüyor.Defence News’un haberinde, J-6 jetlerinin 2010’da hizmetten kalktığı, 2013’te uçağın insansız versiyonu üzerinde çalışmalar yapıldığı yönünde haberlerin çıktığı anımsatıldı. İHA’ların, düşmanın hava savunma sistemini tüketme amacıyla yoğun hava saldırılarında kullanılabileceği tahmini yapıldı.Çin, 1950’li yılların sonlarında Sovyet Birliği’nden aldığı lisansla J-6 üretimini başlatmıştı. Üretim 1981’e kadar devam etmiş, jetler 2010’a kadar Çin Ordusu tarafından kullanılmıştı.

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rusya, çin, mig uçakları, sovyet