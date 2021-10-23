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Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı
Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı
Çin polisi, 'piyano prensi' olarak da tanınan ünlü müzisyen Li Yundi'yi bir seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına aldığını... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T10:43+0300
2021-10-23T10:44+0300
dünya
çin
tutuklama
seks işçiliği
müzisyen
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Pekin polisi, suçlamaları sosyal medya üzerinden bir videoyla duyurdu. Yayınlanan ilk mesajda piyanistin sadece ilk ismi paylaşılırken, ikincide piyano tuşları ve "Bir insan siyah ve beyaz arasına açık bir çizgi çekebilmeli" ifadeleri yer aldı.T24'ün haberine göre polis, kendilerini durumla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirdiğini ifade etti.Çin devletine bağlı 'Halkın Günlüğü Gazetesi', Li'nin 29 yaşındaki bir kadınla gözaltına alındığını doğruladı. Çin Müzisyenler Birliği, Li'nin üyeliğinin feshedildiğini duyurdu.Li'nin yer aldığı televizyon şovunun bazı bölümleri de internetten kaldırıldı.
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çin, tutuklama, seks işçiliği, müzisyen

Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

10:43 23.10.2021 (güncellendi: 10:44 23.10.2021)
© AFP 2021 / GREG BAKERÇin-polis
Çin-polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AFP 2021 / GREG BAKER
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Çin polisi, 'piyano prensi' olarak da tanınan ünlü müzisyen Li Yundi'yi bir seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına aldığını açıkladı.
Pekin polisi, suçlamaları sosyal medya üzerinden bir videoyla duyurdu.
Yayınlanan ilk mesajda piyanistin sadece ilk ismi paylaşılırken, ikincide piyano tuşları ve "Bir insan siyah ve beyaz arasına açık bir çizgi çekebilmeli" ifadeleri yer aldı.
T24'ün haberine göre polis, kendilerini durumla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirdiğini ifade etti.
Çin devletine bağlı 'Halkın Günlüğü Gazetesi', Li'nin 29 yaşındaki bir kadınla gözaltına alındığını doğruladı. Çin Müzisyenler Birliği, Li'nin üyeliğinin feshedildiğini duyurdu.
Li'nin yer aldığı televizyon şovunun bazı bölümleri de internetten kaldırıldı.
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