https://tr.sputniknews.com/20211023/cinli-muzisyen-seks-iscisi-ile-para-karsiliginda-birlikte-oldugu-iddiasiyla-gozaltina-alindi-1050106094.html

Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Çin polisi, 'piyano prensi' olarak da tanınan ünlü müzisyen Li Yundi'yi bir seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına aldığını... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T10:43+0300

2021-10-23T10:43+0300

2021-10-23T10:44+0300

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seks işçiliği

müzisyen

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Pekin polisi, suçlamaları sosyal medya üzerinden bir videoyla duyurdu. Yayınlanan ilk mesajda piyanistin sadece ilk ismi paylaşılırken, ikincide piyano tuşları ve "Bir insan siyah ve beyaz arasına açık bir çizgi çekebilmeli" ifadeleri yer aldı.T24'ün haberine göre polis, kendilerini durumla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirdiğini ifade etti.Çin devletine bağlı 'Halkın Günlüğü Gazetesi', Li'nin 29 yaşındaki bir kadınla gözaltına alındığını doğruladı. Çin Müzisyenler Birliği, Li'nin üyeliğinin feshedildiğini duyurdu.Li'nin yer aldığı televizyon şovunun bazı bölümleri de internetten kaldırıldı.

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çin, tutuklama, seks işçiliği, müzisyen