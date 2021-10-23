https://tr.sputniknews.com/20211023/disisleri-bakanligi-kaynaklari-hollanda-buyukelcisinin-sinir-disi-edildigi-haberlerini-yalanladi-1050116285.html

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği haberlerini yalanladı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği haberlerini yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasınının ardından ortaya atılan Hollanda'nın Ankara... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T22:34+0300

2021-10-23T22:34+0300

2021-10-23T22:38+0300

türkiye

hollanda

dışişleri bakanlığı

büyükelçi

istenmeyen kişi

sınır dışı

osman kavala

marjanne de kwaasteniet

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" şeklindeki açıklamasının ardından ilk olarak Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği ileri sürüldü.Hollanda basınında yer alan bu iddialar hakkında açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Haber gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.Ne olmuştu?18 Ekim’de Osman Kavala’nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda’nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştı.Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:"Bugün, Osman Kavala’nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor.Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 'büyükelçilerin uyarıldığı' belirtilmişti.21 Ekim’de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, "Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html

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hollanda, dışişleri bakanlığı, büyükelçi, istenmeyen kişi, sınır dışı, osman kavala, marjanne de kwaasteniet