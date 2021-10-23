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https://tr.sputniknews.com/20211023/disisleri-bakanligi-kaynaklari-hollanda-buyukelcisinin-sinir-disi-edildigi-haberlerini-yalanladi-1050116285.html
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği haberlerini yalanladı
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği haberlerini yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasınının ardından ortaya atılan Hollanda'nın Ankara... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T22:34+0300
2021-10-23T22:38+0300
türkiye
hollanda
dışişleri bakanlığı
büyükelçi
istenmeyen kişi
sınır dışı
osman kavala
marjanne de kwaasteniet
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" şeklindeki açıklamasının ardından ilk olarak Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği ileri sürüldü.Hollanda basınında yer alan bu iddialar hakkında açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Haber gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.Ne olmuştu?18 Ekim’de Osman Kavala’nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda’nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştı.Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:"Bugün, Osman Kavala’nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor.Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 'büyükelçilerin uyarıldığı' belirtilmişti.21 Ekim’de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, "Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti.
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hollanda, dışişleri bakanlığı, büyükelçi, istenmeyen kişi, sınır dışı, osman kavala, marjanne de kwaasteniet

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği haberlerini yalanladı

22:34 23.10.2021 (güncellendi: 22:38 23.10.2021)
© AATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasınının ardından ortaya atılan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği iddiaları Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" şeklindeki açıklamasının ardından ilk olarak Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği ileri sürüldü.
Hollanda basınında yer alan bu iddialar hakkında açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Haber gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Ne olmuştu?

18 Ekim’de Osman Kavala’nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda’nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştı.
Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Bugün, Osman Kavala’nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor.
Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."
Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 'büyükelçilerin uyarıldığı' belirtilmişti.
21 Ekim’de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, "Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
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Erdoğan: Kavala açıklaması yapan büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için talimat verdim
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