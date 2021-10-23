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Erdoğan: Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti
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Erdoğan: Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti
Erdoğan: Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti
Eskişehir programı kapsamında Eskişehir'de 46 fabrika açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T15:26+0300
2021-10-23T15:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti

15:26 23.10.2021 (güncellendi: 15:27 23.10.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Eskişehir programı kapsamında Eskişehir'de 46 fabrika açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Türkyie'mizi dünyada hak ettiği yere getirmektir.
Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti.
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