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Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız
Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir'de düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada "2023 limanına ülkemizi... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
eskişehir
konuşma
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, eskişehir, konuşma

Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız

13:15 23.10.2021 (güncellendi: 13:57 23.10.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir'de düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada "2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Bizim yolumuz büyük kumandan 2. Kılıçaslan'ın yoludur, Aşık Yunus'un yoludur, Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur, istiklali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoldur.
Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız.
Bugün Türkiye'de barış ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız.
Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz.
Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi bile okunmazken bugün kıta ülkeleriyle ticaretimiz 25 milyar doları aştı. Türk müteahhitler, kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor.
Ülkemize yatırım getirecek çabalardan kimse gocunmamalı, bilakis herkes bununla gurur duymalıdır.
Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir bilmeyen kifayetsizler, attığımız adımları anlayamıyor.
Fransa bize insanlık dersi veremez, bunlar önce insanlığı öğrenmeli, bunu da Türkiye'den öğrenmeliler.
Bir dönemler vatandaşlarımızı göçmenlere karşı kışkırttılar. Kadrolu militanlarını öne sürerek, yurtlar üzerinden öğrencilerimizi provoke etmeye çalıştılar.
Memurlara sesleniyorum, sakın ha bu oyunlara gelmeyin, siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece, bunların hiçbiri sizin kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Ama bunun bedelini de ödeyecekler. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden nasibini almasın.
Bir dönem yeni CHP diye bir furya vardı, herkes CHP'nin değiştiğinden, darbenin kodlarından kurtulduklarını söylüyordu, hatta içimizden birileri de bunları diyordu. Yeni CHP'nin ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü ortaya çıktı.
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