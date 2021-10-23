Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız

Bizim yolumuz büyük kumandan 2. Kılıçaslan'ın yoludur, Aşık Yunus'un yoludur, Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur, istiklali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoldur. Bizim yolumuz büyük kumandan 2. Kılıçaslan'ın yoludur, Aşık Yunus'un yoludur, Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur, istiklali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoldur.

Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız. Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız.

Bugün Türkiye'de barış ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Bugün Türkiye'de barış ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. 19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız.

Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz.

Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi bile okunmazken bugün kıta ülkeleriyle ticaretimiz 25 milyar doları aştı. Türk müteahhitler, kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor. Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi bile okunmazken bugün kıta ülkeleriyle ticaretimiz 25 milyar doları aştı. Türk müteahhitler, kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor.

Ülkemize yatırım getirecek çabalardan kimse gocunmamalı, bilakis herkes bununla gurur duymalıdır. Ülkemize yatırım getirecek çabalardan kimse gocunmamalı, bilakis herkes bununla gurur duymalıdır.

Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir bilmeyen kifayetsizler, attığımız adımları anlayamıyor. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ihracat nedir, yatırım nedir bilmeyen kifayetsizler, attığımız adımları anlayamıyor.

Fransa bize insanlık dersi veremez, bunlar önce insanlığı öğrenmeli, bunu da Türkiye'den öğrenmeliler. Fransa bize insanlık dersi veremez, bunlar önce insanlığı öğrenmeli, bunu da Türkiye'den öğrenmeliler.

Bir dönemler vatandaşlarımızı göçmenlere karşı kışkırttılar. Kadrolu militanlarını öne sürerek, yurtlar üzerinden öğrencilerimizi provoke etmeye çalıştılar. Bir dönemler vatandaşlarımızı göçmenlere karşı kışkırttılar. Kadrolu militanlarını öne sürerek, yurtlar üzerinden öğrencilerimizi provoke etmeye çalıştılar.

Memurlara sesleniyorum, sakın ha bu oyunlara gelmeyin, siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece, bunların hiçbiri sizin kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Ama bunun bedelini de ödeyecekler. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden nasibini almasın. Memurlara sesleniyorum, sakın ha bu oyunlara gelmeyin, siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece, bunların hiçbiri sizin kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Ama bunun bedelini de ödeyecekler. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden nasibini almasın.