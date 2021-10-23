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https://tr.sputniknews.com/20211023/erdoganin-10-ulkenin-buyukelcisini-istenmeyen-adam-ilan-etmesine-hangi-ulkeler-ne-dedi--1050116797.html
Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etmesine hangi ülkeler ne dedi?
Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etmesine hangi ülkeler ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T23:06+0300
2021-10-23T23:06+0300
dünya
almanya
recep tayyip erdoğan
türkiye
norveç
isveç
danimarka
avrupa birliği
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Erdoğan'ın 10 ülke büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etmesi Avrupa'da da yankı uyandırdı. Fransa merkezli Euronews'in haberine göre, Avrupa medyası olayı önemli bir gelişme olarak duyurdu.Norveç: Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadıErdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki İsveç ve Norveç'ten geldi. Her iki ülke yetkilileri de Türkiye büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini bildirdi.Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı" dedi.NTB haber ajansının aktardığına göre Maseide, Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Konsvansiyonu'na bağlı kalma taahhüdünde bulunan bir ülke olduğunu, ve ülkesinin Türkiye'ye demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uyması çağrısında bulunmaya devam edeceğini söyledi.AFP, İsveç'ten de benzer bir açıklama geldiğini aktardı.Almanya: Diğer 9 ülke yetkilileriyle 'yoğun görüş alışverişi' içindeyizAlmanya Dışişleri Bakanı ise, diğer 9 ülke yetkilileriyle 'yoğun görüş alışverişi içinde olduklarını' söyledi.Danimarka: İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğizDanimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Danny Annan'ın Türkiye'yi terk etmesi yönünde kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığı aktarıldı. Açıklamada "İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz" denildi.Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü ve Hollandalı parlamenter Kati Piri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçilere destek verdi. Kati Pari, Ankara'nın AİHM kararlarını uygulaması gerektiğini söyledi ve tüm AB'nin, 'istenmeyen kişi' ilan edilen büyükelçilere destek olması gerektiğini dile getirdi.İsveç'te yayımlanan Hallandsposten gazetesine konuşan Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Paul Levin, Türk hükümetinin olağan dışı bir tepkide bulunduğunu belirterek, bu durumun Erdoğan'ın baskı altında olduğuna işaret ettiği yorumunu yaptı.Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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almanya, recep tayyip erdoğan, türkiye, norveç, isveç, danimarka, avrupa birliği

Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etmesine hangi ülkeler ne dedi?

23:06 23.10.2021
© REUTERSAB Türkiye bayrakları
AB Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini söyledi.
Erdoğan'ın 10 ülke büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etmesi Avrupa'da da yankı uyandırdı. Fransa merkezli Euronews'in haberine göre, Avrupa medyası olayı önemli bir gelişme olarak duyurdu.

Norveç: Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı

Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki İsveç ve Norveç'ten geldi. Her iki ülke yetkilileri de Türkiye büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini bildirdi.
Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı" dedi.
NTB haber ajansının aktardığına göre Maseide, Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Konsvansiyonu'na bağlı kalma taahhüdünde bulunan bir ülke olduğunu, ve ülkesinin Türkiye'ye demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uyması çağrısında bulunmaya devam edeceğini söyledi.
AFP, İsveç'ten de benzer bir açıklama geldiğini aktardı.

Almanya: Diğer 9 ülke yetkilileriyle 'yoğun görüş alışverişi' içindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı ise, diğer 9 ülke yetkilileriyle 'yoğun görüş alışverişi içinde olduklarını' söyledi.

Danimarka: İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Danny Annan'ın Türkiye'yi terk etmesi yönünde kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığı aktarıldı. Açıklamada "İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz" denildi.
Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü ve Hollandalı parlamenter Kati Piri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçilere destek verdi. Kati Pari, Ankara'nın AİHM kararlarını uygulaması gerektiğini söyledi ve tüm AB'nin, 'istenmeyen kişi' ilan edilen büyükelçilere destek olması gerektiğini dile getirdi.
İsveç'te yayımlanan Hallandsposten gazetesine konuşan Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Paul Levin, Türk hükümetinin olağan dışı bir tepkide bulunduğunu belirterek, bu durumun Erdoğan'ın baskı altında olduğuna işaret ettiği yorumunu yaptı.
Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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