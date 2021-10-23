https://tr.sputniknews.com/20211023/fatihte-yolcu-secen-taksici-trafigi-sucladi-trafige-girersek-para-kazanamiyoruz-1050117289.html
Fatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz
Fatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz
Sivil trafik polisleri Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu seçtiği tespit edilen sürücünün aracı bağlandı, taksici "Ne istiyorsunuz... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T23:40+0300
2021-10-23T23:40+0300
2021-10-23T23:45+0300
yaşam
trafik
fatih
istanbul il emniyet müdürlüğü
taksi
yolcu
denetim
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih, Aksaray’da, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.Sivil trafik polisleri, tespit ettikleri kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uyguladı. Sivil halde taksiye binen polis ekipleri, yolcu seçtiği tespit edilen sürücüyü denetim noktasında durdurdu. Sürücünün aracı geçici süre ile bağlanarak otoparka çekildi.Yolcu seçtiği tespit edilerek aracı bağlanan bir taksici, "Durum belli; trafik. Almıyorsun, almadığın için cezai işlem uygulanıyor. Pazarlık yapmadım. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Ancak taksiciye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler. Araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu? Bağlamıyor. Direkt şoför sorumlu oluyor. 100-150 TL yevmiye ile çalışan adam bunun altından nasıl kalkacak? Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Trafiğe girdiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yevmiye alamıyoruz. Patrona, mazota çalışıyoruz" diye konuştu.Denetimde durdurulan bir başka taksi sürücüsü Sinan Çelik ise, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bu tip işlemlerin yapılıp araçların bağlanması olumlu bir şey. Çünkü işimizi dürüst halde yapmaya çalışıyoruz. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. En azından onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/istanbulda-yolcu-secen-taksi-surucusu-taksim-meydaninda-50-euroya-yolcu-tasiyorlar-1050008831.html
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trafik, fatih, istanbul il emniyet müdürlüğü, taksi, yolcu, denetim
Fatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz
23:40 23.10.2021 (güncellendi: 23:45 23.10.2021)
Sivil trafik polisleri Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu seçtiği tespit edilen sürücünün aracı bağlandı, taksici "Ne istiyorsunuz taksilerden? Trafiğe girersek para kazanamıyoruz" diyerek kendini savundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih, Aksaray’da, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Sivil trafik polisleri, tespit ettikleri kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uyguladı. Sivil halde taksiye binen polis ekipleri, yolcu seçtiği tespit edilen sürücüyü denetim noktasında durdurdu. Sürücünün aracı geçici süre ile bağlanarak otoparka çekildi.
Yolcu seçtiği tespit edilerek aracı bağlanan bir taksici, "Durum belli; trafik. Almıyorsun, almadığın için cezai işlem uygulanıyor. Pazarlık yapmadım. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Ancak taksiciye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler. Araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu? Bağlamıyor. Direkt şoför sorumlu oluyor. 100-150 TL yevmiye ile çalışan adam bunun altından nasıl kalkacak? Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Trafiğe girdiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yevmiye alamıyoruz. Patrona, mazota çalışıyoruz" diye konuştu.
Denetimde durdurulan bir başka taksi sürücüsü Sinan Çelik ise, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bu tip işlemlerin yapılıp araçların bağlanması olumlu bir şey. Çünkü işimizi dürüst halde yapmaya çalışıyoruz. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. En azından onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz" dedi.