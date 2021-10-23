https://tr.sputniknews.com/20211023/fatihte-yolcu-secen-taksici-trafigi-sucladi-trafige-girersek-para-kazanamiyoruz-1050117289.html

Fatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz

Fatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz

Sivil trafik polisleri Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu seçtiği tespit edilen sürücünün aracı bağlandı, taksici "Ne istiyorsunuz... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T23:40+0300

2021-10-23T23:40+0300

2021-10-23T23:45+0300

yaşam

trafik

fatih

istanbul il emniyet müdürlüğü

taksi

yolcu

denetim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050117262_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_85d0b892342942b86482605803ff3c62.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih, Aksaray’da, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.Sivil trafik polisleri, tespit ettikleri kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uyguladı. Sivil halde taksiye binen polis ekipleri, yolcu seçtiği tespit edilen sürücüyü denetim noktasında durdurdu. Sürücünün aracı geçici süre ile bağlanarak otoparka çekildi.Yolcu seçtiği tespit edilerek aracı bağlanan bir taksici, "Durum belli; trafik. Almıyorsun, almadığın için cezai işlem uygulanıyor. Pazarlık yapmadım. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Ancak taksiciye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler. Araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu? Bağlamıyor. Direkt şoför sorumlu oluyor. 100-150 TL yevmiye ile çalışan adam bunun altından nasıl kalkacak? Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Trafiğe girdiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yevmiye alamıyoruz. Patrona, mazota çalışıyoruz" diye konuştu.Denetimde durdurulan bir başka taksi sürücüsü Sinan Çelik ise, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bu tip işlemlerin yapılıp araçların bağlanması olumlu bir şey. Çünkü işimizi dürüst halde yapmaya çalışıyoruz. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. En azından onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/istanbulda-yolcu-secen-taksi-surucusu-taksim-meydaninda-50-euroya-yolcu-tasiyorlar-1050008831.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, fatih, istanbul il emniyet müdürlüğü, taksi, yolcu, denetim