https://tr.sputniknews.com/20211023/fed-baskani-powell-enflasyonun-beklenenden-daha-uzun-sure-devam-etmesi-muhtemel--1050102925.html

Fed Başkanı Powell: Enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi muhtemel

Fed Başkanı Powell: Enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi muhtemel

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T01:43+0300

2021-10-23T01:43+0300

2021-10-23T01:43+0300

ekonomi

abd merkez bankası (fed)

enflasyon

fed

jerome powell

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslarası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuştu.Arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çeken Powell, "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli" dedi.Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık" diye konuştu.'Varlık alımlarımızı azaltmaya başlama yolundayız'Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma zamanın ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.Powell, sabırlı olunması ve iş gücü piyasasının iyileşmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

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abd merkez bankası (fed), enflasyon, fed, jerome powell