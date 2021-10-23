Fitch: Merkez Bankası'nın karar alma sürecinde siyasi unsurların rol oynadığını göz ardı etmek zor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın perşembe günü politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirme kararı almasının ardından Türk lirasının en düşük seviyelerde rekor kırdığını belirten Reuters'ın haberinde ifadelerine yer veren Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, "Bizim açımızdan şu anda odak noktası, bu yanlış adımların, bu erken gevşemenin, ekonomi için, özellikle bankalar ve şirketler için dış finansmanın azalmasına ne ölçüde dönüşebileceğini görmek" ifadelerini kullandı."Şayet bu olursa, rezervler üzerinde uzun süreli uluslararası baskı göreceğimiz bir döneme yol açabilir" diyen Arispe'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesini yorumladı. Arispe, "Merkez Bankası'nın karar alma sürecinde siyasi unsurların rol oynadığını göz ardı etmek zor. Ekonomik faktörler birincil olarak dikkate alınmıyor" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın perşembe günü politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirme kararı almasının ardından Türk lirasının en düşük seviyelerde rekor kırdığını belirten Reuters'ın haberinde ifadelerine yer veren Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, "Bizim açımızdan şu anda odak noktası, bu yanlış adımların, bu erken gevşemenin, ekonomi için, özellikle bankalar ve şirketler için dış finansmanın azalmasına ne ölçüde dönüşebileceğini görmek" ifadelerini kullandı.
"Şayet bu olursa, rezervler üzerinde uzun süreli uluslararası baskı göreceğimiz bir döneme yol açabilir" diyen Arispe'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır.
Merkez Bankası'nın karar alma sürecinde siyasi unsurların rol oynadığını göz ardı etmek zor. Ekonomik faktörler birincil olarak dikkate alınmıyor.
Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir.
TCMB'nin TL'yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var.
Yıl sonu için yüzde 17.2 olarak öngördüğümüz enflasyon tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü.