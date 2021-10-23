https://tr.sputniknews.com/20211023/fitch-merkez-bankasinin-karar-alma-surecinde-siyasi-unsurlarin-rol-oynadigini-goz-ardi-etmek-zor-1050104467.html

Fitch: Merkez Bankası'nın karar alma sürecinde siyasi unsurların rol oynadığını göz ardı etmek zor

Fitch: Merkez Bankası'nın karar alma sürecinde siyasi unsurların rol oynadığını göz ardı etmek zor

Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T03:58+0300

2021-10-23T03:58+0300

2021-10-23T03:58+0300

ekonomi

türkiye

faiz indirimi

fitch ratings

reuters

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın perşembe günü politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirme kararı almasının ardından Türk lirasının en düşük seviyelerde rekor kırdığını belirten Reuters'ın haberinde ifadelerine yer veren Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, "Bizim açımızdan şu anda odak noktası, bu yanlış adımların, bu erken gevşemenin, ekonomi için, özellikle bankalar ve şirketler için dış finansmanın azalmasına ne ölçüde dönüşebileceğini görmek" ifadelerini kullandı."Şayet bu olursa, rezervler üzerinde uzun süreli uluslararası baskı göreceğimiz bir döneme yol açabilir" diyen Arispe'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

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türkiye, faiz indirimi, fitch ratings, reuters, merkez bankası