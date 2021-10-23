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https://tr.sputniknews.com/20211023/gaziantepte-babasinin-yemek-yemedigi-icin-dovdugu-15-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1050111311.html
Gaziantep'te babasının yemek yemediği için dövdüğü 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te babasının yemek yemediği için dövdüğü 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz’ın yemek yemediği için yumruk attığı 1.5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:32+0300
2021-10-23T17:32+0300
türkiye
gaziantep
çocuk
yemek
cinayet
baba
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Gaziantep'teki olay, 19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ay önce doğum yapan 27 yaşındaki Duygu Yılmaz, hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti, eşi Mehmet Yılmaz ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.'Yemek yemediği için vurdum'Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz’ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz’ın, "Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Elif Hazal’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211013/gelinini-oldurup-cesedini-parcalara-ayiran-kayinpeder-torunlarimi-dovuyordu-1049788019.html
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gaziantep, çocuk, yemek, cinayet, baba

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için dövdüğü 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

17:32 23.10.2021
© DHAGaziantep'te babası Mehmet Yılmaz’ın yemek yemediği için yumruk attığı 1.5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz’ın yemek yemediği için yumruk attığı 1.5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© DHA
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Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz’ın yemek yemediği için yumruk attığı 1.5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'teki olay, 19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ay önce doğum yapan 27 yaşındaki Duygu Yılmaz, hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti, eşi Mehmet Yılmaz ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.
Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.
İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'Yemek yemediği için vurdum'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz’ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz’ın, "Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elif Hazal’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.
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