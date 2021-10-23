https://tr.sputniknews.com/20211023/gazprom-moldova-borcunu-odemedigi-taktirde-bu-ulkeye-olan-gaz-tedariki-durdurulacak-1050113432.html

Gazprom: Moldova borcunu ödemediği taktirde bu ülkeye olan gaz tedariki durdurulacak

Gazprom: Moldova borcunu ödemediği taktirde bu ülkeye olan gaz tedariki durdurulacak

Rus doğalgaz devi Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, Moldova’ya gaz tedariki konusundaki sorunların Kişinev yetkililerinin hatalarından kaynaklandığını belirtti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T19:20+0300

2021-10-23T19:20+0300

2021-10-23T19:20+0300

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Rus basınına konuşan Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Moldova’nın birikmiş doğalgaz borcunu ödemediği taktirde bu ülkeye olan gaz tedarikinin durdurulacağını söyledi.Moldova’nın Gazprom’a olan gaz borcunun 433 milyon doları aştığını belirten Kupriyanov, “Şu anda Moldova'ya Rus gazının tedariki ile ilgili zor bir durum söz konusu. Bunun suçu tamamen Moldova'nın otoritelerine ait. Sorunun temel nedeni, Moldova'nın daha önce aldığı gaz için ödeme yapmak istememesidir” dedi.Moldova’nın biriken gaz borcunu ödeme konusunda sorunlar çıkardığına vurgu yapan Kupriyanov, “Şu anda 433 milyon dolar olan ana borçla birlikte, ödemelerdeki gecikme de dikkate alındığında toplam borç tutarı 709 milyon doları buluyor. Moldova yetkilileri nedense birikmiş borç miktarını kabul etmek istemiyor. Moldova yetkilileri ayrıca, fiyatlandırma anlaşılabilir ve şeffaf olmasına rağmen, gaz fiyatını da beğenmiyorlar” diye konuştu.Kupriyanov, Gazprom’un Moldova’nın borcunun tamamını ödemesi halinde, bu ülkeyle gaz sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu belirterek, “Birikmiş borçlara rağmen, Moldova tarafı gaz tedarik sözleşmesinin bu yılın ekim ve kasım aylarında uzatılmasını istiyor. Gazprom bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyor. Ekim ayı için sözleşme imzaladı ve Moldava’nın bu yılın ekim ve kasım aylarının ödemesini yapması koşuluyla kasım ayı için de sözleşme imzalamaya hazır” ifadelerini kullandı.Moldova’nın ödemenin tamamını yapmaması ve buna bağlı olarak 1 Aralık’tan itibaren yeni bir sözleşme imzalamaması halinde Gazprom’un bu ülkeye gaz tedarikini durduracağı uyarısı yapan Kupriyanov, “Burada siyasi bir durum söz konusu değil. Gazprom bir anonim şirket ve zararına faaliyet yürütemez, Rusya Federasyonu bütçesinin vergi kayıplarına uğramasına izin veremez. Sabrın da bir sınırı var. Moldova kendi eliyle bu krizi derinleştiriyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211023/moldova-gazprom-ile-dogalgaz-konusunda-yeni-bir-muzakere-turu-umuyoruz-1050111714.html

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