https://tr.sputniknews.com/20211023/guney-korede-nufusun-yuzde-70i-kovid-19a-karsi-tam-asilandi-1050114803.html

Güney Kore'de nüfusun yüzde 70'i Kovid-19'a karşı tam aşılandı

Güney Kore'de nüfusun yüzde 70'i Kovid-19'a karşı tam aşılandı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama sürecinde nüfusun yüzde 70'inin tam aşılandığı bildirildi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T20:56+0300

2021-10-23T20:56+0300

2021-10-23T20:56+0300

koronavirüs

güney kore

aşılama

koronavirüs aşısı

toplumsal bağışıklık

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Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDA), cumartes günü nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı tam aşılandığını duyurdu.Yonhap ajansının aktardığına göre KCDA, aşılanan toplam kişi sayısının yaklaşık 35.94 milyona ulaştığı bilgisini paylaştı.Ajansa göre, ülke ayrıca kasım ayının başında belirli Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmeyi ve sosyal mesafe önlemlerini azaltacak 'Kovid-19 ile Yaşamak' adlı planı uygulamaya koymaya hazırlanıyor.Öte yandan önümüzdeki haftanın başında Güney Kore hükümetinin nüfusun yüzde 85'inin aşılanması ve bunun beraberinde toplumsal bağışıklığa erişme yönündeki planını da ana hatlarıyla kamuoyuna sunması bekleniyor.Yohhap'a göre ülkede takviye doz aşı uygulaması henüz yürürlüğe konulmadı. Ancak bunun 60 yaş üstü vatandaşlara uygulanmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.Güney Kore'de yaygın aşılama kampanyası bu yılın şubat ayının sonlarında başlamıştı.Salgının başlangıcınından bu yana ülkede yaklaşık 350 bin kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı ve 2 bin 700'den fazla insan hayatını kaybetti.

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güney kore, aşılama, koronavirüs aşısı, toplumsal bağışıklık