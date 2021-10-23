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İki doz Sinovac aşısı yaptıranlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü
İki doz Sinovac aşısı yaptıranlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü
Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı olanlar için 3. doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T18:48+0300
2021-10-23T18:48+0300
2021-10-23T18:51+0300
koronavirüs
3 ay
aşı
koronavirüs aşısı
sinovac
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3 ay, aşı, koronavirüs aşısı, sinovac
İki doz Sinovac aşısı yaptıranlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü
18:48 23.10.2021 (güncellendi: 18:51 23.10.2021)
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Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı olanlar için 3. doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.