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İki doz Sinovac aşısı yaptıranlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü
İki doz Sinovac aşısı yaptıranlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü
Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı olanlar için 3. doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
3 ay
aşı
koronavirüs aşısı
sinovac
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3 ay, aşı, koronavirüs aşısı, sinovac

İki doz Sinovac aşısı yaptıranlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü

18:48 23.10.2021 (güncellendi: 18:51 23.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicSinovac - koronavirüs aşısı
Sinovac - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Ayrıntılar geliyor
Çinli şirket Sinovac'ın koronavirüs aşısı olanlar için 3. doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.


Sinovac - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
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