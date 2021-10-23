İki Rus stratejik bombardıman uçağından ülkenin doğu sınırlarında 9 saatlik uçuş

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Çukotka, Bering ve Ohotsk denizlerinin tarafsız suları üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Stratejik bombardıman uçaklarına refakat uçuşu, Doğu Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliği'ne ait Su-35S savaş uçakları tarafından sağlandı” denildi. Rusya’ya ait uzun menzilli uçakların pilotlarının Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız sularının hava sahasında düzenli olarak uçuş yaptıkları anımsatıldı.Açıklamada ayrıca, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşlarının tarafsız suların hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiği ve diğer ülkelerin sınırlarının ihlal edilmediği vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının ülkenin doğu sınırları boyunca 9 saat süren uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Çukotka, Bering ve Ohotsk denizlerinin tarafsız suları üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Stratejik bombardıman uçaklarına refakat uçuşu, Doğu Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birliği'ne ait Su-35S savaş uçakları tarafından sağlandı” denildi.
Rusya’ya ait uzun menzilli uçakların pilotlarının Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız sularının hava sahasında düzenli olarak uçuş yaptıkları anımsatıldı.
Açıklamada ayrıca, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşlarının tarafsız suların hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiği ve diğer ülkelerin sınırlarının ihlal edilmediği vurgulandı.