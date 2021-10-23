İmamoğlu: Taksim Meydanı'nın güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı. Meydan dün İstanbulluların hizmetine açıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Mecidiyeköy Meydanı'ndan canlı yayın yaptı.Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden İmamoğlu, Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan yeniliklere ilişkin, "Çok keyifli bir iş olmuş. Mecidiyeköy'de keşmekeşin, kaosun içindeyken şu anda çok umut veren bir yer. En kötü yer bile çok iyi olabiliyormuş" değerlendirmesinde bulundu.Meydandaki sergileri gezen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben Taksim Meydanı'nın arabalarla işgal edilmesini istemiyorum. Ben Taksim Meydanı'nın güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum. Güvenlik güçlerimizin ve toplumumuzun sanki orada ‘her an bir tehdit varmış' gibi olmasını istemiyorum"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tamamlandı. Meydan dün İstanbulluların hizmetine açıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Mecidiyeköy Meydanı'ndan canlı yayın yaptı.
Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden İmamoğlu, Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan yeniliklere ilişkin, "Çok keyifli bir iş olmuş. Mecidiyeköy'de keşmekeşin, kaosun içindeyken şu anda çok umut veren bir yer. En kötü yer bile çok iyi olabiliyormuş" değerlendirmesinde bulundu.
Meydandaki sergileri gezen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Günün sonunda ben buraya indiğimde, metrobüsten inip metronun içinden dolaşıp Mecidiyeköy'e girdiğimde, ‘Allahım, 30 küsür sene önce bundan daha iyiydi, daha kötü olmuş’ demiştim. İyileşme, İstanbul'un bu tür alanlarından başlamalı. Ben Taksim Meydanı'nın arabalarla işgal edilmesini istemiyorum. Ben Taksim Meydanı'nın güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum. Güvenlik güçlerimizin ve toplumumuzun sanki orada ‘her an bir tehdit varmış' gibi olmasını istemiyorum. Huzur olsun istiyorum. Huzuru sağlayacak olan sadece güvenlik güçlerimiz değil. Toplumun da fersaeti, duyguları, hoşgörürüsü. Karışıklıkı.