İmamoğlu: Taksim Meydanı'nın güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum

Günün sonunda ben buraya indiğimde, metrobüsten inip metronun içinden dolaşıp Mecidiyeköy'e girdiğimde, ‘Allahım, 30 küsür sene önce bundan daha iyiydi, daha kötü olmuş’ demiştim. İyileşme, İstanbul'un bu tür alanlarından başlamalı. Ben Taksim Meydanı'nın arabalarla işgal edilmesini istemiyorum. Ben Taksim Meydanı'nın güvenlik güçlerinin baskısı altında bir meydan olsun istemiyorum. Güvenlik güçlerimizin ve toplumumuzun sanki orada ‘her an bir tehdit varmış' gibi olmasını istemiyorum. Huzur olsun istiyorum. Huzuru sağlayacak olan sadece güvenlik güçlerimiz değil. Toplumun da fersaeti, duyguları, hoşgörürüsü. Karışıklıkı.