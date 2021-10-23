Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211023/istanbulda-73-bin-500-litre-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1050105572.html
İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da bir ayda düzenlenen 5 operasyonda, 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T09:22+0300
2021-10-23T09:22+0300
2021-10-23T09:22+0300
türkiye
operasyon
akaryakıt
kaçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103971/97/1039719727_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ea4cedfecf6a81f970d3eacb3391047d.jpg
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 21 Eylül ile 21 Ekim tarihleri arasında Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da gerçekleştirilen 5 operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 73 bin 500 litre '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araca da de el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103971/97/1039719727_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8ad883534c0b904f790ea3c21cd6589e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
operasyon, akaryakıt, kaçak
İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da bir ayda düzenlenen 5 operasyonda, 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 21 Eylül ile 21 Ekim tarihleri arasında Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da gerçekleştirilen 5 operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 73 bin 500 litre
'10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araca da de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından
adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.