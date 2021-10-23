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https://tr.sputniknews.com/20211023/istanbulda-73-bin-500-litre-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1050105572.html
İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da bir ayda düzenlenen 5 operasyonda, 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T09:22+0300
2021-10-23T09:22+0300
türkiye
operasyon
akaryakıt
kaçak
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 21 Eylül ile 21 Ekim tarihleri arasında Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da gerçekleştirilen 5 operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 73 bin 500 litre '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araca da de el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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operasyon, akaryakıt, kaçak

İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

09:22 23.10.2021
© AAAdana, kaçak akaryakıt operasyonu
Adana, kaçak akaryakıt operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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İstanbul'da bir ayda düzenlenen 5 operasyonda, 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 21 Eylül ile 21 Ekim tarihleri arasında Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da gerçekleştirilen 5 operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 73 bin 500 litre '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araca da de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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