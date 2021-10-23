https://tr.sputniknews.com/20211023/istanbulda-73-bin-500-litre-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1050105572.html

İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da bir ayda düzenlenen 5 operasyonda, 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T09:22+0300

2021-10-23T09:22+0300

2021-10-23T09:22+0300

türkiye

operasyon

akaryakıt

kaçak

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 21 Eylül ile 21 Ekim tarihleri arasında Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da gerçekleştirilen 5 operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 73 bin 500 litre '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araca da de el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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operasyon, akaryakıt, kaçak