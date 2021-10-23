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https://tr.sputniknews.com/20211023/italyan-banka-unicredit-turkiyede-yil-sonu-dolar-kuru-tahminini-acikladi-1050109217.html
İtalyan banka Unicredit, Türkiye'de yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı
İtalyan banka Unicredit, Türkiye'de yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı
İtalyan banka Unicredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya indirmesinden sonra sene sonu dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T15:25+0300
2021-10-23T15:25+0300
ekonomi
enflasyon
banka
dolar
ekonomik kriz
türk lirası
unicredit
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BloombergHT'de yer alan habere göre, 2021 sonu için enflasyon tahminini de yüzde 18,5’ten yüzde 19,6’ya çıkaran Unicredit, 2022’nin ilk yarısında yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını sonrasında ise yüzde 16,3’e doğru gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.2021’in sonuna kadar gerçekleşecek toplantıların her birinde 100 baz puanlık indirim beklediklerini söyleyen banka, Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek için resmi kurumların daha önce uygulanan önlemleri alabileceğini vurguladı.Çift haneli dolar/TL’nin dolarizasyonu artırabileceğini söyleyen Unicredit, 2021 sonunda dolar kurunun 10,5 ulaşmasını, 2022’nin sonunda ise 11,8 olmasını bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211021/aksenerden-faiz-indirimi-yorumu-bu-aziz-millet-bunu-hak-etmiyor-cok-yazik-1050045601.html
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enflasyon, banka, dolar, ekonomik kriz, türk lirası, unicredit

İtalyan banka Unicredit, Türkiye'de yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı

15:25 23.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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İtalyan banka Unicredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya indirmesinden sonra sene sonu dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e güncellerken 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini söyledi.
BloombergHT'de yer alan habere göre, 2021 sonu için enflasyon tahminini de yüzde 18,5’ten yüzde 19,6’ya çıkaran Unicredit, 2022’nin ilk yarısında yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını sonrasında ise yüzde 16,3’e doğru gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.
2021’in sonuna kadar gerçekleşecek toplantıların her birinde 100 baz puanlık indirim beklediklerini söyleyen banka, Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek için resmi kurumların daha önce uygulanan önlemleri alabileceğini vurguladı.
Çift haneli dolar/TL’nin dolarizasyonu artırabileceğini söyleyen Unicredit, 2021 sonunda dolar kurunun 10,5 ulaşmasını, 2022’nin sonunda ise 11,8 olmasını bekliyor.

Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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