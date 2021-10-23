https://tr.sputniknews.com/20211023/iyi-partili-ciraydan-osman-kavala-hakkinda-yorum-sorosculuk-diye-suc-kanunlarimizda-yok-1050116970.html

İYİ Partili Çıray'dan Osman Kavala hakkında yorum: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok

İYİ Partili Çıray'dan Osman Kavala hakkında yorum: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkındaki 'Soros artığı' söylemini değerlendirerek... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T23:13+0300

2021-10-23T23:13+0300

2021-10-23T23:13+0300

politika

recep tayyip erdoğan

george soros

aytun çıray

osman kavala

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103389/98/1033899891_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f3c24c43b54faa7ea5832649564ec161.jpg

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'ya yönelik 'Soros artığı' söylemi hakkında yorumda bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çıray, Kavala ile dünya görüşünün uymadığını kaydederek, "Kavala ile dünya görüşüm uymuyor.. Mehmet Barlas'la.. Sorosçu denilen derneğin başkanlığını yapan kayınbiraderiyle de öyle. Ama Sorosçuluk diye bir suç kanunlarımızda yok. Buna göz yumarsanız... Bir gün biri çıkar, yönetimi ele geçirir ve 'Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.Çıray, paylaşımına ayrıca Erdoğan ile Amerikalı milyarder ve borsa spekülatörü George Soros'un fotoğrafını ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kavala'yı 'Soros artığı' şeklinde nitelendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211023/acik-toplum-vakfi-erdoganin-kavalaya-yonelik-soros-artigi-sozlerine-yanit-verdi-1050110148.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, george soros, aytun çıray, osman kavala, iyi parti