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İYİ Partili Çıray'dan Osman Kavala hakkında yorum: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok
İYİ Partili Çıray'dan Osman Kavala hakkında yorum: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkındaki 'Soros artığı' söylemini değerlendirerek... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T23:13+0300
2021-10-23T23:13+0300
politika
recep tayyip erdoğan
george soros
aytun çıray
osman kavala
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'ya yönelik 'Soros artığı' söylemi hakkında yorumda bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çıray, Kavala ile dünya görüşünün uymadığını kaydederek, "Kavala ile dünya görüşüm uymuyor.. Mehmet Barlas'la.. Sorosçu denilen derneğin başkanlığını yapan kayınbiraderiyle de öyle. Ama Sorosçuluk diye bir suç kanunlarımızda yok. Buna göz yumarsanız... Bir gün biri çıkar, yönetimi ele geçirir ve 'Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.Çıray, paylaşımına ayrıca Erdoğan ile Amerikalı milyarder ve borsa spekülatörü George Soros'un fotoğrafını ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kavala'yı 'Soros artığı' şeklinde nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211023/acik-toplum-vakfi-erdoganin-kavalaya-yonelik-soros-artigi-sozlerine-yanit-verdi-1050110148.html
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recep tayyip erdoğan, george soros, aytun çıray, osman kavala, iyi parti

İYİ Partili Çıray'dan Osman Kavala hakkında yorum: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok

23:13 23.10.2021
© AAAytun Çıray
Aytun Çıray - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkındaki 'Soros artığı' söylemini değerlendirerek, "Sorosçuluk diye bir suç kanunlarımızda yok. Buna göz yumarsanız bir gün biri çıkar, yönetimi ele geçirir ve 'Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'ya yönelik 'Soros artığı' söylemi hakkında yorumda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çıray, Kavala ile dünya görüşünün uymadığını kaydederek, "Kavala ile dünya görüşüm uymuyor.. Mehmet Barlas'la.. Sorosçu denilen derneğin başkanlığını yapan kayınbiraderiyle de öyle. Ama Sorosçuluk diye bir suç kanunlarımızda yok. Buna göz yumarsanız... Bir gün biri çıkar, yönetimi ele geçirir ve 'Tayyipçilik suçtu' derse ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.
Çıray, paylaşımına ayrıca Erdoğan ile Amerikalı milyarder ve borsa spekülatörü George Soros'un fotoğrafını ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kavala'yı 'Soros artığı' şeklinde nitelendirmişti.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
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