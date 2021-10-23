https://tr.sputniknews.com/20211023/kemal-kilicdaroglu-geliyor-gelmekte-olan-uyumasinlar-1050109757.html
Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan, uyumasınlar
Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan, uyumasınlar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadın kolları buluşmasında konuştu. İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Uyumasınlar, geleceğiz" diyerek gençlere ve kadınlara... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T15:55+0300
2021-10-23T15:55+0300
2021-10-23T15:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarının düzenlediği buluşmada açıklamalarda bulundu. Gençlere ve kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek" dedi.'İktidar, devleti soyulacak organ olarak görüyor'Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilk seçimlere girdiği dönemi hatırlatarak, "Yasaklarla mücadele edeceğiz, her şey serbest olacak dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar 'başıma bir bela gelir' diye" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Buradan gençlere sesleniyorum. Biliyorum o gençler sandığa gittiği zaman nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Buradan onlara sesleniyorum bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştireceksiniz. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. 3Y. Bu iktidar devleti soyulacak organ olarak görüyor. Ne kadar soyarsam o kadar kardır diyor. Öyle bir noktaya geldiler ki devleti soymanın fetvasını bile aldılar."'Geliyor gelmekte olan'"3Y ile geldiler, 3Z ile bunları göndereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Kadınlar gönderecek. Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek. Geliyor gelmekte olan. Uyumasınlar, geleceğiz."
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan, uyumasınlar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadın kolları buluşmasında konuştu. İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Uyumasınlar, geleceğiz" diyerek gençlere ve kadınlara seslendi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarının düzenlediği buluşmada açıklamalarda bulundu. Gençlere ve kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek" dedi.
'İktidar, devleti soyulacak organ olarak görüyor'
Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilk seçimlere girdiği dönemi hatırlatarak, "Yasaklarla mücadele edeceğiz, her şey serbest olacak dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar 'başıma bir bela gelir' diye" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Buradan gençlere sesleniyorum. Biliyorum o gençler sandığa gittiği zaman nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Buradan onlara sesleniyorum bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştireceksiniz. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. 3Y. Bu iktidar devleti soyulacak organ olarak görüyor. Ne kadar soyarsam o kadar kardır diyor. Öyle bir noktaya geldiler ki devleti soymanın fetvasını bile aldılar."
'Geliyor gelmekte olan'
"3Y ile geldiler, 3Z ile bunları göndereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Kadınlar gönderecek. Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek. Geliyor gelmekte olan. Uyumasınlar, geleceğiz."