https://tr.sputniknews.com/20211023/kemal-kilicdaroglu-geliyor-gelmekte-olan-uyumasinlar-1050109757.html

Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan, uyumasınlar

Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan, uyumasınlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadın kolları buluşmasında konuştu. İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Uyumasınlar, geleceğiz" diyerek gençlere ve kadınlara... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T15:55+0300

2021-10-23T15:55+0300

2021-10-23T15:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3d1bb8a36ada8f8bb1f568d81709f820.jpg

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarının düzenlediği buluşmada açıklamalarda bulundu. Gençlere ve kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek" dedi.'İktidar, devleti soyulacak organ olarak görüyor'Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilk seçimlere girdiği dönemi hatırlatarak, "Yasaklarla mücadele edeceğiz, her şey serbest olacak dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar 'başıma bir bela gelir' diye" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Buradan gençlere sesleniyorum. Biliyorum o gençler sandığa gittiği zaman nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Buradan onlara sesleniyorum bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştireceksiniz. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. 3Y. Bu iktidar devleti soyulacak organ olarak görüyor. Ne kadar soyarsam o kadar kardır diyor. Öyle bir noktaya geldiler ki devleti soymanın fetvasını bile aldılar."'Geliyor gelmekte olan'"3Y ile geldiler, 3Z ile bunları göndereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Kadınlar gönderecek. Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek. Geliyor gelmekte olan. Uyumasınlar, geleceğiz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)