Kılıçdaroğlu: Kara para, uyuşturucu ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez

Sevgili dostlarım, sizlerle beraber olmak benim için onur ve gurur meselesi. İki değerli belediye başkanımızı dinledik. Bir belediyenin nasıl yönetilmesi gerektiğini özetlediler. Bıraksak, çok daha uzun yaptıkları hizmetleri anlatabilirler. İlkeler belirledik. ‘Vatandaşlar arası ayrımcılık yapmayacaksınız, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız’ dedik. Bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen Ankaralılara büyük hizmetler yapıyorlar. Yürekten kutluyorum. Belediye başkanlarımız görevlerini yapıyorlar. Devletimiz zengin bir devlettir. Sadece hizmet etme anlayışı ile değil her yıl bütçelerini büyütüyorlar. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Bütün talan düzenine son vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyacağız. Eşit hizmet götüreceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girme hakkı yoktur. Her evde huzurun, bereketin olması lazım. Üniversiteyi kazanan çocuk, heyecanla gönderilir. Nasıl oluyor 20 yıldır yöneteceksiniz, yurt sorununu çözemeyeceksiniz? Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz, yurt sorununu bir yıl içinde bitireceğiz. Her anne baba çocuğunu rahatlıkla gönderecek.