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Kılıçdaroğlu: Kara para, uyuşturucu ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez
Kılıçdaroğlu: Kara para, uyuşturucu ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Polis arkadaşlarımızın teslim ettiği ama bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla, serbest bıraktığı ve uyuşturucu... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T03:19+0300
2021-10-23T03:19+0300
politika
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı.Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Göreceksiniz ülke nasıl yönetiliyor''Uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye saygın olabilir mi?''Nasıl olur Türk Lirası güneş görmüş kar gibi erir?''Mansur Başkan, Ankara'yı Mustafa Kemal'in şanına uygun başkent yapacak'Ne olmuştu?Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211021/turkiye-kara-para-aklama-ve-terorizmin-finansmani-ile-mucadele-konusunda-gri-listeye-alindi-1050056246.html
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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

Kılıçdaroğlu: Kara para, uyuşturucu ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez

03:19 23.10.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Polis arkadaşlarımızın teslim ettiği ama bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla, serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye saygın olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz. Kara para, uyuşturucu parası ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez.” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı.
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

'Göreceksiniz ülke nasıl yönetiliyor'

Sevgili dostlarım, sizlerle beraber olmak benim için onur ve gurur meselesi. İki değerli belediye başkanımızı dinledik. Bir belediyenin nasıl yönetilmesi gerektiğini özetlediler. Bıraksak, çok daha uzun yaptıkları hizmetleri anlatabilirler. İlkeler belirledik. ‘Vatandaşlar arası ayrımcılık yapmayacaksınız, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız’ dedik. Bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen Ankaralılara büyük hizmetler yapıyorlar. Yürekten kutluyorum. Belediye başkanlarımız görevlerini yapıyorlar. Devletimiz zengin bir devlettir. Sadece hizmet etme anlayışı ile değil her yıl bütçelerini büyütüyorlar. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Bütün talan düzenine son vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyacağız. Eşit hizmet götüreceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girme hakkı yoktur. Her evde huzurun, bereketin olması lazım. Üniversiteyi kazanan çocuk, heyecanla gönderilir. Nasıl oluyor 20 yıldır yöneteceksiniz, yurt sorununu çözemeyeceksiniz? Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz, yurt sorununu bir yıl içinde bitireceğiz. Her anne baba çocuğunu rahatlıkla gönderecek.

'Uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye saygın olabilir mi?'

Devletlerde saydam yönetilmek zorundadır. Herkes vergi ödüyor. Devletin temel geliri vergidir. Bunun doğru kullanılması lazım. Bir devletin itibarı vardır. Hele hele bizim gibi devletin saygınlığı çok daha önemlidir. Geçmiş hükümetler, yine saygın olan devletlerle beraber ortak anlaşma yaptılar. Mali Eylem Görev Gücü diye. Kara para, uyuşturucu parası ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez. İmza atan bütün ülkeler mücadelede ortak irade beyan ettiler. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Mali Eylem Görev Gücü grubunda olan Türkiye, gri listeye alındı. Yani ‘şüpheli devlet’ listesine alındı. Bu itibarı bozmaya kimin hakkı var. Polis arkadaşlarımızın teslim ettiği ama bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla, serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye saygın olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz.

'Nasıl olur Türk Lirası güneş görmüş kar gibi erir?'

Devlette liyakat esastır. Siyasi otorite halkının çıkarlarını düşünmek zorundadır. Türk lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Nasıl olur da Türk lirası, güneş görmüş kar gibi erir. Nasıl olur da zam, zulüm ve zorbalık egemen olun bir devlette. ‘Yolsuzlukla mücadele edeceğiz’ dediler, yolsuzluğun her türünü yaptılar. Belediye başkanlarımızın nasıl çalıştığını görünüz, aynı çalışmayı Türkiye için de bütün dostlarımızla beraber yapacağız. Huzuru, bereketi, birlikte yaşamayı getireceğiz. Kimseyi ayrıştırmayacağız. Bütün toplumu kucaklayacağız.

'Mansur Başkan, Ankara'yı Mustafa Kemal'in şanına uygun başkent yapacak'

Kreş açıyoruz şimdi, o çocuklar güzel bir ülkede yaşamak isterler. O çocuklar baskının, otoritenin egemen olduğu bir ülkede değil herkesin eşit olduğu bir ülkede yaşamak isterler. Mansur Başkan da elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ankara’yı Mustafa Kemal’in şanına uygun bir başkent yapacak.

Ne olmuştu?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.
Ay, Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
TÜRKİYE
Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı
21 Ekim, 19:10
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