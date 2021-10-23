https://tr.sputniknews.com/20211023/kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdoganin-10-buyukelci-aciklamasina-yorum-1050111575.html

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '10 büyükelçi' açıklamasına yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '10 büyükelçi' açıklamasına yorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T17:50+0300

2021-10-23T17:50+0300

2021-10-23T17:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

osman kavala

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdiği şeklindeki açıklamasını yorumladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" ifadelerini kullandı.Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin tutuklu iş insanı Kavala'nın 'serbest bırakılması' yönünde Ankara'ya çağrı yapmasının ardından elçiler Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, osman kavala