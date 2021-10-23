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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '10 büyükelçi' açıklamasına yorum
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
© AA / Kemal Ceylan
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır" yorumunu yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdiği şeklindeki açıklamasını yorumladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" ifadelerini kullandı.
Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2021
Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin tutuklu iş insanı Kavala'nın 'serbest bırakılması' yönünde Ankara'ya çağrı yapmasının ardından elçiler Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.