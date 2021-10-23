https://tr.sputniknews.com/20211023/kurulus-osman-8-afrika-ulkesinde-yayina-giriyor-1050108950.html

'Kuruluş Osman' 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor

'Kuruluş Osman' 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor

ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T15:01+0300

2021-10-23T15:01+0300

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yaşam

afrika

dizi

kuruluş

tv

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Dünyada 38 ülkede yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.46 ülkede yayınlanacakCannes’da gerçekleştirilen MIPCOM fuarında Afrika TV platformu Azam TV’ye satılan ‘Kuruluş Osman’, 2022 itibarıyla Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Botsvana ve Malawi’de yayına girecek. ‘Kuruluş Osman’ın Azam TV’de yayın girmesi ile dizinin yayınlandığı ülke sayısı 46’ya yükselmiş olacak.

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afrika, dizi, kuruluş, tv