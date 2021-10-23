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https://tr.sputniknews.com/20211023/kurulus-osman-8-afrika-ulkesinde-yayina-giriyor-1050108950.html
'Kuruluş Osman' 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor
'Kuruluş Osman' 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor
ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T15:01+0300
2021-10-23T15:01+0300
2021-10-23T15:01+0300
yaşam
afrika
dizi
kuruluş
tv
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Dünyada 38 ülkede yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.46 ülkede yayınlanacakCannes’da gerçekleştirilen MIPCOM fuarında Afrika TV platformu Azam TV’ye satılan ‘Kuruluş Osman’, 2022 itibarıyla Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Botsvana ve Malawi’de yayına girecek. ‘Kuruluş Osman’ın Azam TV’de yayın girmesi ile dizinin yayınlandığı ülke sayısı 46’ya yükselmiş olacak.
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afrika, dizi, kuruluş, tv
'Kuruluş Osman' 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor
ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.
Dünyada 38 ülkede yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.
46 ülkede yayınlanacak
Cannes’da gerçekleştirilen
MIPCOM fuarında Afrika TV platformu Azam TV’ye satılan ‘Kuruluş Osman’, 2022 itibarıyla Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Botsvana ve Malawi’de yayına girecek.
‘Kuruluş Osman’ın Azam TV’de yayın girmesi ile
dizinin yayınlandığı ülke sayısı 46’ya yükselmiş olacak.