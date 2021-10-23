Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211023/lise-ogrencileri-kemerle-birbirine-saldirdi-arkadaslari-gulerek-goruntuledi-1050106682.html
Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
Beylikdüzü’nde iki ayrı lisenin öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrencilerden birinin kemerle saldırması dikkat çekti. Kavgayı izleyen diğer öğrenciler ise o... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T11:40+0300
2021-10-23T11:40+0300
2021-10-23T11:40+0300
yaşam
istanbul
kavga
beylikdüzü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050106657_0:252:480:522_1920x0_80_0_0_5c82c7ba813cd1ad8473ad5aa515cd49.jpg
Edinilen bilgiye göre, iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı. Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı. Kavga esnasında bazı öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.
istanbul
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050106657_0:207:480:567_1920x0_80_0_0_dc806d1ee4bdbbfb94a4449d90cd8b9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kavga, beylikdüzü
Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
Beylikdüzü’nde iki ayrı lisenin öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrencilerden birinin kemerle saldırması dikkat çekti. Kavgayı izleyen diğer öğrenciler ise o anları gülerek kayıt altına aldı.
Edinilen bilgiye göre,
iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı.
Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı. Kavga esnasında bazı
öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti.
Taraflar
çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.