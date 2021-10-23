https://tr.sputniknews.com/20211023/lise-ogrencileri-kemerle-birbirine-saldirdi-arkadaslari-gulerek-goruntuledi-1050106682.html

Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi

Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi

Beylikdüzü’nde iki ayrı lisenin öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrencilerden birinin kemerle saldırması dikkat çekti. Kavgayı izleyen diğer öğrenciler ise o... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T11:40+0300

2021-10-23T11:40+0300

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yaşam

istanbul

kavga

beylikdüzü

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Edinilen bilgiye göre, iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı. Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı. Kavga esnasında bazı öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.

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istanbul, kavga, beylikdüzü