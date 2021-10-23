Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211023/lise-ogrencileri-kemerle-birbirine-saldirdi-arkadaslari-gulerek-goruntuledi-1050106682.html
Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
Beylikdüzü’nde iki ayrı lisenin öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrencilerden birinin kemerle saldırması dikkat çekti. Kavgayı izleyen diğer öğrenciler ise o... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T11:40+0300
2021-10-23T11:40+0300
yaşam
istanbul
kavga
beylikdüzü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050106657_0:252:480:522_1920x0_80_0_0_5c82c7ba813cd1ad8473ad5aa515cd49.jpg
Edinilen bilgiye göre, iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı. Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı. Kavga esnasında bazı öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.
istanbul
beylikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050106657_0:207:480:567_1920x0_80_0_0_dc806d1ee4bdbbfb94a4449d90cd8b9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kavga, beylikdüzü

Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi

11:40 23.10.2021
© İHALise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© İHA
Abone ol
Beylikdüzü’nde iki ayrı lisenin öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrencilerden birinin kemerle saldırması dikkat çekti. Kavgayı izleyen diğer öğrenciler ise o anları gülerek kayıt altına aldı.
Edinilen bilgiye göre, iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı.
Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı. Kavga esnasında bazı öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti.
Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:57Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'e dolu silah verildikten sonra güvenli olduğu söylenmiş
11:52Antalya'da estetik için ameliyata giren kadın 4 yıldır bitkisel hayatta
11:40Lise öğrencileri kemerle birbirine saldırdı, arkadaşları gülerek görüntüledi
11:23Kuzey Kore: ABD Tayvan'a 'pervasızca' destek veriyor
11:11Yargıtay'dan 'sözlü izin' kararı: Tazminat talebi reddedildi
10:54İstanbul'da bir kişi sopayla taksiyi parçaladı
10:43Çinli müzisyen, seks işçisi ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla gözaltına alındı
10:22Ukrayna, ABD'den tanksavar ve yüksek hassasiyetli silahları içeren askeri yardımı teslim aldı
09:22İstanbul'da 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
09:13Akar: Türkiye’nin güçlenmesi NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor
06:52İki Rus stratejik bombardıman uçağından ülkenin doğu sınırlarında 9 saatlik uçuş
06:17Çin’de Sovyet savaş uçaklarının kopyaları İHA’lara dönüştürüldü
05:36Moskova’da Kovid hasta sayısında bu hafta sonu yeni zirveler yaşanabilir
05:15Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca 'Çok mu içmişim?' diye polise sordu
05:05ABD: Tel Abyad yakınlarında düzenlenen hava saldırısında bir El Kaide lideri öldürüldü
04:49Uluslararası sağlık uzmanları: Küresel ısınma, insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit
04:40ABD karşı istihbaratı, firma ve üniversiteleri 'Rusya ve Çin ile işbirliğine' karşı uyardı
04:27Ukraynalı general, Rusya’yı İngiltere yapımı füzelerle tehdit etti
03:58Fitch: Merkez Bankası'nın karar alma sürecinde siyasi unsurların rol oynadığını göz ardı etmek zor
03:19Kılıçdaroğlu: Kara para, uyuşturucu ve rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez