https://tr.sputniknews.com/20211023/mahir-unal-ak-partinin-son-sinavi-kendisiyledir-1050111465.html
Mahir Ünal: AK Parti’nin son sınavı kendisiyledir
Mahir Ünal: AK Parti’nin son sınavı kendisiyledir
Samsun’da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Büyük mücadelelerin, büyük davaların son... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T17:51+0300
2021-10-23T17:51+0300
2021-10-23T17:51+0300
politika
ak parti
samsun
mahir ünal
17-25 aralık süreci
15 temmuz darbe girişimi
iktidar
samsun büyükşehir belediyesi
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'AK Parti 85. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Milletvekili Ahmet Demircan’ın açılış konuşmalarının ardından söz alan Mahir Ünal, parti çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.AK Parti’nin birçok badireden başarıyla çıktığını ve parti içinde bir yorgunluk görmediğini ifade eden Ünal, şunları söyledi:“Biz siyaseti diğerleri gibi kuru bir iktidar kavgası olarak görmüyoruz. Biz siyaseti insanın ve insanı değerlerin, insanın üzerinde yükseldiği ahlakı, merhameti, inancı yaşatmak için bu siyaseti yapıyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'da bunun mücadelesini gördük. Bazıları 20 yıl oldu ‘siz yoruldunuz’ diyor. Ben 20 yıldır bu davanın içerisindeyim. Ben AK Parti'de bir yorgunluk görmüyorum. Ne görüyorum? Büyük mücadelelerin, büyük davaların son sınaması kendisiyledir. Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz. 15 Temmuz, 17-25 Aralık gibi birçok badire atlatmış AK Parti teşkilatlarının son sınavı kendisiyledir. Son sınanması kendisiyledir. Allah’ın izniyle biz bu sınavı da aştığımızda birbirimizi Allah için sevip, Allah için kardeş olduğumuzda bu sınavı da aşacağız. Bundan emin olun. Büyük mücadelelerin son sınanması son imtihanı kendisiyledir. Bunu bir son sınanma olarak görün”
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ak parti, samsun, mahir ünal, 17-25 aralık süreci, 15 temmuz darbe girişimi, iktidar, samsun büyükşehir belediyesi
Mahir Ünal: AK Parti’nin son sınavı kendisiyledir
Samsun’da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Büyük mücadelelerin, büyük davaların son sınaması kendisiyledir. Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz. 15 Temmuz, 17-25 Aralık gibi birçok badire atlatmış AK Parti teşkilatlarının son sınavı kendisiyledir” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'AK Parti 85. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Milletvekili Ahmet Demircan’ın açılış konuşmalarının ardından söz alan Mahir Ünal, parti çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti’nin birçok badireden başarıyla çıktığını ve parti içinde bir yorgunluk görmediğini ifade eden Ünal, şunları söyledi:
“Biz siyaseti diğerleri gibi kuru bir iktidar kavgası olarak görmüyoruz. Biz siyaseti insanın ve insanı değerlerin, insanın üzerinde yükseldiği ahlakı, merhameti, inancı yaşatmak için bu siyaseti yapıyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'da bunun mücadelesini gördük. Bazıları 20 yıl oldu ‘siz yoruldunuz’ diyor. Ben 20 yıldır bu davanın içerisindeyim. Ben AK Parti'de bir yorgunluk görmüyorum. Ne görüyorum? Büyük mücadelelerin, büyük davaların son sınaması kendisiyledir. Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz. 15 Temmuz, 17-25 Aralık gibi birçok badire atlatmış AK Parti teşkilatlarının son sınavı kendisiyledir. Son sınanması kendisiyledir. Allah’ın izniyle biz bu sınavı da aştığımızda birbirimizi Allah için sevip, Allah için kardeş olduğumuzda bu sınavı da aşacağız. Bundan emin olun. Büyük mücadelelerin son sınanması son imtihanı kendisiyledir. Bunu bir son sınanma olarak görün”