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https://tr.sputniknews.com/20211023/merkel-putin-ile-aramizda-onemli-duzeyde-gorus-ayriliklari-her-zaman-vardi-1050115893.html
Merkel: Putin ile aramızda önemli düzeyde görüş ayrılıkları her zaman vardı
Merkel: Putin ile aramızda önemli düzeyde görüş ayrılıkları her zaman vardı
Almanya Başbakanı Merkel, Putin ile aralarındaki görüş ayrılıklarının 2001 yılında Bundestag'da yaptığı konuşmasından bu yana sürdüğünü söyledi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T22:13+0300
2021-10-23T22:13+0300
dünya
rusya
vladimir putin
almanya
angela merkel
soğuk savaş
alman federal meclisi (bundestag)
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarındaki görüş ayrılıklarının Rus liderin 2001 yılında Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) yaptığı konuşmasından bu yana sürdüğünü kaydetti.Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Merkel, "2005 yılında göreve geldiğinizde Putin ile bir güven ilişkisi kurmanın mümkün olabileceğini düşündünüz mü?" sorusuna, "Aramızda önemli düzeyde görüş ayrılıkları olduğu her zaman aşikardı. Rusya Devlet Başkanı için Sovyetler Birliği'nin çöküşü trajik bir olaydır; oysa biz bunda tam aksine Soğuk Savaş'ın sona ermesinin, Almanya ve Avrupa'nın birleşmesinin sevincini hissettik" yanıtını verdi.Merkel, o zamanlar Kırım'ın Rusya'ya katılacağını ve Ukrayna'nın doğusundaki meselenin Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki bir askeri çatışma noktasına geleceğini tahmin etmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Putin, 2001'de Bundestag'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın önemli bir Avrupa gücü olduğunu, ancak birçok önemli kararın Moskova'nın katılımı olmadan alındığına vurgu yapmıştı.Putin, ayrıca Avrupalı ortaklara Soğuk Savaş kalıplarını terk etme ve küresel güvenlik mimarisinin eşit paydaşları olma çağrısı yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210820/yaklasik-3-saat-suren-putin-merkel-gorusmesi-sona-erdi-1048196836.html
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rusya, vladimir putin, almanya, angela merkel, soğuk savaş, alman federal meclisi (bundestag)

Merkel: Putin ile aramızda önemli düzeyde görüş ayrılıkları her zaman vardı

22:13 23.10.2021
© Sputnik / Владимир РодионовAlmanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Владимир Родионов
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Almanya Başbakanı Merkel, Putin ile aralarındaki görüş ayrılıklarının 2001 yılında Bundestag'da yaptığı konuşmasından bu yana sürdüğünü söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarındaki görüş ayrılıklarının Rus liderin 2001 yılında Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) yaptığı konuşmasından bu yana sürdüğünü kaydetti.
Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Merkel, "2005 yılında göreve geldiğinizde Putin ile bir güven ilişkisi kurmanın mümkün olabileceğini düşündünüz mü?" sorusuna, "Aramızda önemli düzeyde görüş ayrılıkları olduğu her zaman aşikardı. Rusya Devlet Başkanı için Sovyetler Birliği'nin çöküşü trajik bir olaydır; oysa biz bunda tam aksine Soğuk Savaş'ın sona ermesinin, Almanya ve Avrupa'nın birleşmesinin sevincini hissettik" yanıtını verdi.
Merkel, o zamanlar Kırım'ın Rusya'ya katılacağını ve Ukrayna'nın doğusundaki meselenin Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki bir askeri çatışma noktasına geleceğini tahmin etmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2001'de Bundestag'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın önemli bir Avrupa gücü olduğunu, ancak birçok önemli kararın Moskova'nın katılımı olmadan alındığına vurgu yapmıştı.
Putin, ayrıca Avrupalı ortaklara Soğuk Savaş kalıplarını terk etme ve küresel güvenlik mimarisinin eşit paydaşları olma çağrısı yapmıştı.
Yaklaşık 3 saat süren Putin-Merkel görüşmesi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
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