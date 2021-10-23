https://tr.sputniknews.com/20211023/merkez-bankasi-tl-zorunlu-karsiliklara-odenen-faizi-yuzde-105e-indirdi-1050101634.html
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 10.5'e indirdi
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 10.5'e indirdi
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranını yüzde 10.5 seviyesine çekme kararı aldı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T00:48+0300
2021-10-23T00:48+0300
2021-10-23T00:48+0300
ekonomi
türkiye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
tcmb
para
faiz
dolar/tl
şahap kavcıoğlu
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranlarında bugünden geçerli olarak değişiklik yaptı.Buna göre, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını yüzde 12.5'ten yüzde 10.5'e indirildi.Yabancı para mevduat/katılım fonundan, TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16'ya düşürüldü.
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türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, tcmb, para, faiz, dolar/tl, şahap kavcıoğlu
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 10.5'e indirdi
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranını yüzde 10.5 seviyesine çekme kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranlarında bugünden geçerli olarak değişiklik yaptı.
Buna göre, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını yüzde 12.5'ten yüzde 10.5'e indirildi.
Yabancı para mevduat/katılım fonundan, TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16'ya düşürüldü.