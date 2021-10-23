MHP'li Yalçın'dan İmamoğlu'na tepki: Sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir

"Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane’de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı (İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı’dan söz ediyor). Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, genel başkan bana bir tebrik telefonu açsaydı mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkan’ımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir."