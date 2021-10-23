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MHP'li Yalçın'dan İmamoğlu'na tepki: Sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir
MHP'li Yalçın'dan İmamoğlu'na tepki: Sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir
MHP'li Yalçın, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bahçeli'ye verdiği yanıta tepki göstererek, "Sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir. Ama o, CHP’den HDP’ye... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dışına yaptığı ziyaretleri başlayan tartışmalara MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın da katıldı.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter üzerinden İmamoğlu’na tepki göstererek, şunları yazdı:Ne olmuştu?Bahçeli, İmamoğlu'nun gezilerini eleştirerek, "Gezmediği, görmediği yer kalmamıştır, gözümüzden kaçtı sanılmasın. Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?" ifadelerini kullanmıştı.İmamoğlu, Bahçeli'ye verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı.
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chp, mhp, devlet bahçeli, semih yalçın, ekrem imamoğlu

MHP'li Yalçın'dan İmamoğlu'na tepki: Sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir

01:24 23.10.2021
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AA
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MHP'li Yalçın, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bahçeli'ye verdiği yanıta tepki göstererek, "Sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir. Ama o, CHP’den HDP’ye ‘ip’ uzatıyor, sonra üzerinde tehlikeli hareketler yapıyor. İstanbullu kendisinden hizmet beklerken o, yurdun çeşitli yerlerinde İP’li ve HDP’lilerle taklalar atıyor" ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dışına yaptığı ziyaretleri başlayan tartışmalara MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın da katıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter üzerinden İmamoğlu’na tepki göstererek, şunları yazdı:
Genel Başkanımıza cevap vereceğim diye iyice laubalileşen E.İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini seçilmiş cümlelerin arkasına gizlemeye çalışan bir şark kurnazı, bir siyasi ip cambazı. Siyasi polemiklere girmeme gayretinde görünüyor ama aslında bundan beslenmeyi umuyor.
Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa laf cambazlığıyla da asıl niyetin üzeri örtülemez. Elbette Cumhurbaşkanlığına adaylık her siyasetçinin hakkı... Lakin hak talebi ucuz şark kurnazlığıyla süsleniyorsa bunda bir bit yeniği var demektir.
İmamoğlu cambazı, sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir. Ama o, CHP’den HDP’ye ‘ip’ uzatıyor, sonra üzerinde tehlikeli hareketler yapıyor. İstanbullu kendisinden hizmet beklerken o, yurdun çeşitli yerlerinde İP’li ve HDP’lilerle taklalar atıyor.
Ekrem Efendi’nin siyasi hesabı; Kemal Kılıçdaroğlu’nu ekarte ederek Cumhurbaşkanlığı adayı olmak, İstanbul’a hizmet dururken bolca yatırım yaptığı İP’in ve özellikle de HDP’nin oylarıyla kazanmak. Bu kirli hesap milletten döner.
Diyarbakır’a sergi bahanesiyle gidip HDP’lilerle poz verirken, evlatlarını HDP-PKK teröründen kurtarmaya çalışan aileleri, Diyarbakır annelerini görmezden gelmesi; Ekrem Efendi’nin ikiyüzlülükten de öteye pişkin ve utanmaz politika anlayışını yansıtıyor.
Daha İstanbul’a hizmette olgunlaşmadan ham meyve misali vatandaşın boğazına oturmaya, cin olmadan adam çarpmaya yeltenen bu politika akrobatının ipi ilk fırsatta halk tarafından çekilir.
İmamoğlu’na tavsiyemiz, cücelerle ikiyüzlülerin gerçek ebadını uzaktan geniş yansıtan konkav siyaset aynasına yakından ve “İYİ” bakması… O zaman, asıl niyetini gizlemek için robotlaştırdığı mürai çehresinin nasıl keçeleştiğini de fark eder.

Ne olmuştu?

Bahçeli, İmamoğlu'nun gezilerini eleştirerek, "Gezmediği, görmediği yer kalmamıştır, gözümüzden kaçtı sanılmasın. Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?" ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu, Bahçeli'ye verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı.
"Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane’de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı (İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı’dan söz ediyor). Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, genel başkan bana bir tebrik telefonu açsaydı mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkan’ımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir."
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